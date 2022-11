Retirar parlantes de buses es en “pos del mejor ambiente de convivencia”, dijo Cosse

Locales

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció el pasado jueves que la comuna eliminará los parlantes en los ómnibus urbanos —salvo en el habitáculo de los conductores— con el fin de reducir “de forma sustantiva el volumen en los vehículos”.

De este modo, la intendenta aseguró este viernes en rueda de prensa que esta medida “es en defensa de la libertad de todos los que viajan en los medios de transporte colectivos” y en “pos del mejor ambiente de convivencia”.

Para la ingeniera, los pasajeros tienen el derecho de escuchar lo que deseen, o leer y conversar, y no lo que otra persona sintonizó.

Al ser preguntada sobre quienes se suben a tocar su música en el transporte público, la intendenta explicó que existe una diferencia “fundamental”. “Una cosa es un sonido que está invadiendo el bus durante todo el transporte de las personas y que no es necesario”, dijo, y distinguió: “La gente que sube a cantar en los buses está trabajando, está ganándose la vida de esa manera porque no tiene más remedio; dura unos minutitos, no todo el transporte”.

Para Cosse, “poner los parlantes pequeños en el habitáculo del conductor contempla que el trabajador pueda tener su música, pero también los derechos de los que van a bordo”.

“Es ese cuidado, ese equilibrio cuidadoso que hay que tener, donde podemos siempre proteger el interés colectivo y no, en afán de protegerlo, pasarle por arriba como una aplanadora a gente que se está ganando el pan”, concluyó la intendenta.

Taxis con mascotas a bordo

La Intendencia de Montevideo presentó la imagen que identificará cuáles son los taxis que permiten viajar a los pasajeros con mascotas. Además, se presentó un nuevo modelo de taxi eléctrico, publicó Cosse en su cuenta de Twitter.

Presentamos la imagen que identificará a los taxis en que se permitirá viajar con mascotas. Este nuevo servicio valora lo importante de los animales en nuestra sociedad. Además, se presentó un nuevo modelo de taxi eléctrico: no genera emisiones, ni ruido, cuidando el ambiente. pic.twitter.com/2HSUWk0BQX — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 11, 2022

Durante el lanzamiento, Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, en diálogo con Leo Sarro, dijo que la intendenta de Montevideo “dio una mano enorme” al gremio y lo que le hacía falta: “Conocimiento”. De este modo, Dourado recordó que Cosse “dio todo lo que necesario para salir adelante”, como la aplicación Voy en taxi. El sindicalista también aseguró que Cosse va a ser candidata a presidenta y que “está cantado”.