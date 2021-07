Restos hallados en Rivera sugieren triste escenario: soledad e inacción del entorno

Policiales

El miércoles, la policía de Rivera halló restos humanos en una finca de la calle Leandro Gómez de la ciudad fronteriza. Tal como informáramos oportunamente, la casa se encontraba trancada y abandonada, y su moradora había sido denunciada como desaparecida en mayo de 2019.

La policía sólo ingresó a la vivienda esta semana, luego de que un vecino denunciara la presencia de un desconocido, presumiblemente un ladrón. En una habitación del inmueble encontraron restos óseos humanos incompletos. En concreto, parte de la cadera y un fémur. Tras el análisis del forense local, los restos fueron trasladados al Instituto Técnico Forense en Montevideo, donde se efectuarán pericias.

Stella Alciaturi, fiscal de 3er Turno de Rivera, brindó en las últimas horas una conferencia de prensa donde resumió lo que se ha podido saber hasta ahora del caso. Su relato permite inferir una lamentable situación de abandono, deterioro mental y falta de contención en el entorno, así como una llamativa falla en los mecanismos institucionales que deberían haberse activado cuando se reportó la desaparición.

Alciaturi relató que la dueña de casa, septuagenaria, fue vista con vida por última vez en la Semana de Turismo de 2019. Semanas más tarde, un vecino llamó a la policía y reportó que llevaba buen tiempo si ver a la mujer. De acuerdo con la funcionaria, la policía acudió el lugar, dialogó con vecinos y constató que la casa se encontraba cerrada con candados, pero no ingresó.

Tiempo después, el mismo vecino volvió a llamar a la policía. En esta segunda ocasión dijo que la mujer seguía sin aparecer, y que, a juzgar por los sonidos que salían de la casa, dentro podría haber un perro. Los agentes se presentaron nuevamente en el lugar, pero dijeron que no podían ingresar sin una orden judicial. "Tampoco nadie pidió esa orden", detalló la fiscal.

Así las cosas, la situación permaneció incambiada hasta esta semana, cuando la denuncia por presencia de un intruso motivo un nuevo accionar policial, en el que sí se ingresó a la vivienda.

Alciaturi detalló que el portón exterior permanecía cerrado con candado, pero que la puerta de acceso a la casa estaba entornada. Por allí habría ingresado el intruso que fue visto luego, cuando salía con una mochila. Se presume que su intención sería el robo.

Al inspeccionar la casa, los agentes hallaron los restos óseos dentro de una habitación que estaba trancada por dentro, por lo que el intruso -ni persona alguna- habría entrado en ella. Allí se encontraron con los restos óseos humanos "y con los de un animal, presumiblemente un perro".

La fiscal dijo que se espera que las pericias contribuyan a identificar a la persona fallecida, y saber si efectivamente se trata de la dueña de casa. En cuanto al hecho de que los restos estuvieran incompletos, la fiscal dijo que no se descarta que la anciana haya sucumbido de manera natural y que luego, encerrado junto al cuerpo, el can "haya ingerido" parte del cadáver, para sucumbir posteriormente de hambre y sed.

En base a testimonios de vecinos, Alciaturi dijo que al parecer la mujer no tendría familiares en Rivera pero sí en Brasil, aunque no estaría en contacto con ellos. Asimismo, los mismos vecinos dijeron que "tenía por costumbre no salir a la calle ni hablar con nadie después de las 18.00".

Asimismo, dijo que no es raro que algunas personas se aíslen de esa manera, y es algo que "a veces se dan en personas que no están en pleno uso de sus capacidades mentales y no tienen cuidados de familiares o instituciones". Lo que sí escapa a la normalidad es que permaneciera muerta en su casa por dos años sin que nadie hiciera nada.



Teniendo en cuenta los hábitos de la mujer, la fiscal consideró que "no era inusual que estuviera encerrada, lo que parece inusual es que nunca se haya dispuesto el ingreso a la finca".