Requisitos para acceder a la pensión por sobrevivencia del BPS en Uruguay

Economía

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga la pensión por sobrevivencia, una prestación económica mensual destinada a los familiares de personas fallecidas, desaparecidas o ausentes hasta el 31 de julio de 2023. El beneficio busca suplir la falta de ingresos en el hogar y se calcula en base a la jubilación que percibía el fallecido o la que le hubiera correspondido.

Cómo se calcula

El monto depende de los ingresos del causante y de la cantidad y parentesco de los beneficiarios. Cuando existe núcleo familiar (hijos menores de 21 años sin ingresos o mayores con incapacidad total), se aplica un incremento.

Quiénes pueden acceder

El fallecido debía estar:

Jubilado.

En actividad o con subsidio.

Dentro de los 12 meses posteriores al cese de la actividad o del subsidio.

O haber aportado al menos 10 años de servicios al BPS, si no generaba otra pensión.

Dónde gestionar el trámite

El beneficio se solicita ante el BPS, presentando la documentación que acredite la relación con el fallecido y la situación de dependencia económica. El organismo verificará además los ingresos declarados.