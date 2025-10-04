Requerido por homicidio fue hallado calcinado en una camioneta con un tiro en la cabeza

Montevideo Portal
La Jefatura de Policía de Montevideo se encuentra investigando el hallazgo del cadáver de un hombre ocurrido en la madrugada de este sábado en la intersección de Itacumbú y Galvani, en el barrio Las Acacias del departamento de Montevideo.
Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, personal de Investigaciones de Zona III recibió un llamado sobre las 05:30 horas para verificar el presunto incendio total de un vehículo.
Al arribar al lugar, confirmaron que había una camioneta tipo furgón calcinada y, en su parte trasera, un cuerpo masculino totalmente carbonizado. El citado medio consignó que el hombre, además, tenía un disparo en la cabeza.
Además, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que dos personas jóvenes empujaron el vehículo hasta el sitio, lo prendieron fuego y se retiraron a pie hacia la dirección de la rambla Costanera.
En el lugar trabajó personal del Destacamento de Bomberos de Maroñas y de Policía Científica. El caso quedó ahora a cargo del Departamento de Homicidios, que procura identificar a los responsables del hecho.
Telenoche informó que la víctima tenía antecedentes penales y estaba requerido por un homicidio cometido días atrás en el barrio Malvín Norte. La principal hipótesis es que habría sido un conflicto por microtráfico de drogas.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]