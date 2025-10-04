Policiales

Requerido por homicidio fue hallado calcinado en una camioneta con un tiro en la cabeza

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Montevideo se encuentra investigando el hallazgo del cadáver de un hombre ocurrido en la madrugada de este sábado en la intersección de Itacumbú y Galvani, en el barrio Las Acacias del departamento de Montevideo.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, personal de Investigaciones de Zona III recibió un llamado sobre las 05:30 horas para verificar el presunto incendio total de un vehículo.

Al arribar al lugar, confirmaron que había una camioneta tipo furgón calcinada y, en su parte trasera, un cuerpo masculino totalmente carbonizado. El citado medio consignó que el hombre, además, tenía un disparo en la cabeza.

Además, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que dos personas jóvenes empujaron el vehículo hasta el sitio, lo prendieron fuego y se retiraron a pie hacia la dirección de la rambla Costanera.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Bomberos de Maroñas y de Policía Científica. El caso quedó ahora a cargo del Departamento de Homicidios, que procura identificar a los responsables del hecho.

Telenoche informó que la víctima tenía antecedentes penales y estaba requerido por un homicidio cometido días atrás en el barrio Malvín Norte. La principal hipótesis es que habría sido un conflicto por microtráfico de drogas.

