Representante estudiantil denunció ser “agraviada” por Bianchi en comisión del Senado

La representante estudiantil en el Consejo de Formación en Educación, Génesis Gallardo, realizó un descargo a través de las redes sociales luego de participar de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores. Según contó, en dicha instancia, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi la “agravió y deslegitimó” frente al resto del consejo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En este sentido, detalló que la senadora indicó que, por su “juventud, no podía cuestionar el proceso de transformación educativa” y que intentó dejarla “sin derecho a réplica”. “Afirmó que mis aportes eran soberbios, y utilizó parte del espacio de la comisión para argumentar por qué ella estaba en desacuerdo con la existencia de los consejeros electos en la gobernanza de la educación”, contó la representante de los estudiantes de formación en educación.

Gallardo recordó que, por ley, se establece la conformación del Consejo de Formación en Educación (CFE) y que por votación del orden estudiantil se elige a un integrante. En esa instancia, contó, se convocó al CFE a la comisión y participó de dicha instancia como parte del consejo.

Sostuvo que estaba en “total legitimidad” de estar presente e intercambiar, y que aún así la senadora se “ofendió” y “cuestionó” su condición de “joven y estudiante”. “Lo que hay de fondo es una deslegitimación de la voz estudiantil y pretensiones de imponer decisiones sin dialogar con nosotros”, afirmó.

“No era el tema para abordar en la comisión, no era el espacio para cuestionar la pertinencia de mis intervenciones, que además tienen conocimiento de causa porque he presenciado de primera mano el proceso de transformación curricular como consejera que soy. A los estudiantes nos dicen que para expresar nuestro parecer usemos las vías institucionales en lugar de tomar medidas de lucha”, agregó.

En ese sentido, comunicó a la gente que ese fue el trato que recibieron los estudiantes al “participar de lo institucional”.

“Lo que algunos preferirían es que los estudiantes no pudiésemos intervenir en los procesos que nos afectan. Pero acá estamos y no nos vamos. A quienes nos niegan, acá estamos para enfrentar su discurso y dejar en claro que, sin la comunidad educativa, no hay cambio posible”, concluyó.

En comisión de educación del senado, la senadora Bianchi me agravió y deslegitimó en relación al resto de consejeros de la ANEP, indicando que por mi juventud no podía cuestionar el proceso de transformación educativa e intentó dejarme sin derecho a réplica+ — Génesis Gallardo (@GenesisGaCeb) September 15, 2022

