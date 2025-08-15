Reportan avistamiento de delfines en La Barra de Maldonado: las imágenes

Montevideo Portal
Un avistamiento fuera de lo común fue reportado en la zona de la desembocadura del arroyo Maldonado, en La Barra, donde en las últimas horas se dejaron ver al menos tres delfines.
El hecho fue reportado por el fotógrafo Leandro Borba y replicado por la ONG Fauna Marina.
Un evento similar ocurrió en julio de 2024, cuando delfines oceánicos fueron vistos cruzando la bahía de Maldonado y bordeando Punta del Este, fenómeno que sorprendió a expertos y aficionados por su rareza.
Por su parte, en julio de este año, el inicio de la temporada de ballenas trajo ya varios avistamientos en las costas uruguayas, según captaron distintos fotógrafos en las zonas de Maldonado y Rocha.
