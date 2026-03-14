Internacionales

Reportan ataque contra base de EE. UU. en Arabia Saudita y daños en aviones cisterna

Montevideo Portal

Cinco aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos habrían sido alcanzados y dañados en tierra en la base aérea de Prince Sultan Air Base (ubicada en Arabia Saudita) durante un ataque con misiles atribuido a Irán.

Según informa el Wall Street Journal citando a oficiales estadounidenses, los aviones no fueron destruidos y estarían siendo reparados. Tampoco se reportaron víctimas en el incidente.

Los aviones afectados eran aeronaves de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizadas para extender el alcance de operaciones aéreas.

El ataque se da en medio de la escalada de tensiones en el Medio Oriente: en la madrugada de este sábado, la Guardia Revolucionaria iraní anunció dos nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, dos semanas después del inicio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, el cuerpo de élite iraní aseguró haber disparado contra Beersheba, Navatim y el desierto del Negev en Israel. Posteriormente, informó de más ataques conjuntos con el grupo chií libanés Hizbulá contra el norte del país (Haifa, Galilea y Golan).

La Guardia Revolucionaria también dijo haber bombardeado con misiles la base estadounidense Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y haber atacado Al Udeid, la mayor base militar de Washington en Oriente Medio, situada en Catar.

Con información de EFE

Montevideo Portal