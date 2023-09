Renunció subdirector de Secundaria y en su carta se refirió a “actitudes” de la directora

Política

Óscar Yáñez, profesor de Idioma Español y desde subdirector de Secundaria desde febrero de 2021, presentó en las últimas horas su renuncia al cargo.

Para tal fin, el funcionario remitió una carta a Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, en la que aludía a diferencias suscitadas entre ambos.

“Encuentro que actitudes suyas de la última reunión de autoridades, la falta de información fluida, de participación, y omisiones hacia la labor que desempeño, incrementadas durante las últimas semanas, no favorecen mi permanencia, aunque he cumplido con todas las tareas que Ias autoridades me encomendaron, siempre de acuerdo con mis posibilidades”, escribió el saliente jerarca.

En otro pasaje de la misiva, Yáñez se quejaba del ninguneo que padecía respecto a la información surgida dentro de la Administración.

“Accedo a la información por página web o por funcionarios que casualmente me comunican sobre determinadas acciones o resoluciones”, lamentó.

El texto de la renuncia fue divulgado en rede sociales por el dirigente sindical Emiliano Mandacen, quien la calificó como “lapidaria”.

Qué hará el Presidente @RobertSilva1971? qué hará con esta situación el @PNACIONAL? Cómo explicarán esta carta lapidaria del ex subdirector de secundaria? Se desmorona la institucionalidad de la “transformación educativa” pic.twitter.com/Bkgtr1dgh5 — Emiliano Mandacen (@emiliano1848) September 28, 2023

Según informara el periódico El País, la renuncia de Yáñez tomo por sorpresa al resto de las autoridades educativas. Por esa razón se suspendió la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) prevista para la tarde de ayer.

De acuerdo con el citado medio, fuentes cercanas al caso informaron que la renuncia del subdirector quedará efectiva en octubre y es indeclinable.

La crónica detalla que, al asumir el actual gobierno, el de Yáñez era el principal nombre que se manejaba para la conducción de Secundaria. Sin embargo, el presiden del Codicen, Robert Silva, eligió a Jenifer Cherro y la respalda hasta la fecha.