Renunció a su cargo la gerenta general del Instituto de Colonización, Laura Pérez Calvetti

Política

Me voy

Laura Pérez Calvetti, gerenta general del Instituto Nacional de Colonización (INC), renunció a su cargo en las últimas horas. Este miércoles, el programa 970 Noticias de Radio Universal informó que Pérez había sido cesada, pero informantes del INC aseguraron a Montevideo Portal que fue ella quien presentó la renuncia.

La decisión fue anunciada ante el directorio y fue aceptada de forma unánime. Si bien desde el INC no detallaron los motivos, sí aseguraron que son “varios”. Pérez Calvetti ingresó al INC en abril de 2013 y fue designada como gerenta general en agosto de 2020.

La jerarca participó de la discusión sobre si el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, eran o no colonos.

Las idas y vueltas

El pasado 17 de noviembre, un tercer informe del instituto detallaba que Manini es colono por un predio —que posee en sociedad con su esposa, Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira— en el departamento de Artigas.

Los argumentos manejados en el informe van en la misma línea que lo que había presentado el INC en junio pasado, tras un trabajo de la División de Inspección y la Asesoría Letrada.

Manini desacreditó el documento. “Lo que hay que tener claro es que los que hacen este informe son los mismos que hicieron el anterior. Son los abogados frenteamplistas que, a pedido del director frenteamplista [Andrés Berterreche], hacen este informe”, aseguró Manini Ríos tras conocer el informe.

El líder de Cabildo Abierto ya había usado palabras similares en junio, cuando el organismo publicó otro documento que también aseguraba que era colono junto a su familia. El senador agregó que “así hagan 27 informes, van a decir lo mismo”.

En ese sentido, argumentó que ha presentado informes “de los principales catedráticos en derecho agrario, que han concluido que es una barbaridad decir” que él y su familia son colonos.