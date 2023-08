Rendición va al Senado: resabios de “internas” en PN y una solución a ausencia de Penadés

Política

La Rendición de Cuentas que fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados ingresó definitivamente en la Cámara de Senadores, precisamente a la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, que se encargará de hacer los primeros análisis de los cambios negociados y acordados en la Cámara baja.

El senador Rodrigo Blás, quien es el presidente de dicha comisión, brindó una rueda de prensa en la que explicó cómo trabajarán de aquí en adelante con el proyecto. Según dijo, el trabajo será normal, “como siempre”, con la agenda y recibiendo los incisos. “Por el costado irán los planteos de Cabildo Abierto y de los senadores de otros partidos”, indicó.

“No creo que se le dé un tono especial, no debería darle un tono especial al tratamiento de la Rendición en los planteamientos de Cabildo, que fueron realizados antes y está en manos del Ejecutivo y que veremos cómo se resuelve”, agregó, y explicó que esto no se trata de “barajar y dar de nuevo” porque a su entender es “tradición” que lo que se acuerda en Diputados “se mantiene”.

“No, barajar y dar de nuevo no; si hay que corregir algo es otra cosa. Lo que toca ahora es expresarse al Senado, donde los senadores y los partidos tendrán su punto de vista, pero creo que es totalmente independiente a ese evento particular de un reclamo que compartimos, pero que no sabemos qué tan posible es llevarlo adelante, que entiendo que en función de los compromisos quizás no sea aquí adentro donde se debe resolver, sino que se resolverá en otro ámbito y lo comunicaremos”, afirmó, agregando que también hay que ver cuál es la estrategia o la indicación que reciben desde el Poder Ejecutivo.

Blás acotó que, en caso de ser un “planteamiento partidario” de CA, desconoce si son los senadores quienes tienen que resolver o las personas que están “más arriba”. En este sentido, reconoció que espera lo antes posible el llamado del gobierno, pero que eso es resorte de ellos.

“¿Pero quién manda el Senado o el Ejecutivo?”, preguntó uno de los reporteros presentes. Blás respondió: “¿Te parece a vos que eso es una gran diferencia? Manda el Senado porque es el que decide, pero hay senadores que integramos el gobierno, somos parte de una misma coalición y parte del mismo partido, entonces yo creo que lo que no corresponde es la palabra ‘manda’. Esto es producto de una forma de gobernar o de hacer, no es quién manda”.

En este sentido, dijo que él no lo ve como una interna del Partido Nacional, aunque reconoció que quizás sí se quiso plantear de esa forma. Según el legislador, lo que hubo fue un planteo de los dirigentes de Sumar de agregar un elemento más al plan de salud mental.

“¿Eso es bueno o malo? Es bueno. ¿Le costó o sacrificó algo del plan original? No, se le agregó, entonces lo que pretendo es que si hay internas que no ingresen. El gobierno es uno solo, las necesidades de reasignación surgen de los diputados, de los departamentos. Si lo vamos a trabajar en tono de interna, vamos a caminar mal”, resaltó.

Finalmente, reconoció que la ausencia de Gustavo Penadés —actualmente desaforado para enfrentar la denuncia que pesa en su contra por explotación sexual— “por supuesto” que cambia la situación.

“Primero que no está, es decir, lo que Gustavo hacía tenemos que ver quiénes, cómo y cuándo se suple. También era una cabecita importante y trataremos de cubrir entre todos ese lugar. Pero no está, lo que nos corresponde es analizar y llevar adelante la Rendición en la comisión y llevarla a buen puerto. Cuando digo ‘nos corresponde’, hablo de toda la coalición”, concluyó.

