Rendición: senadores del FA critican “modelo mágico” de “teoría del derrame” del Gobierno

Mientras discuten en la Cámara alta, la bancada opositora anunció que no votará el proyecto en general.

Además de anunciar sus intenciones de llamar a Comisión General al ministro del Interior, Luis Alberto Heber; al director de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé; y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés por el caso de Alejandro Astesiano, la bancada de senadores del Frente Amplio brindó una conferencia de prensa este lunes también para cuestionar la Rendición de Cuentas que está siendo tratada en la Cámara alta.

En esta línea, la senadora Silvia Nane dijo que lo que ve el FA es la “consecución de un modelo que inició en el Presupuesto Nacional y que se vuelve a ver reflejado en la Rendición de 2021”.

“El Gobierno pretende seguir aplicando ese modelo mágico al que le llaman teoría del derrame. A pesar de haber optado por continuar defendiendo el déficit fiscal a capa y espada, con un recorte de US$ 140 millones en 2020 y de más US$ 300 millones en 2021, estamos comprobando que lo que debería derramar no derrama nada. Hay récord de exportaciones, de depósitos bancarios, pero se ha incrementado la pobreza infantil y aún 66.000 compatriotas viven hoy bajo la línea de pobreza”, expresó Nane.

La legisladora insistió que “este modelo” es “contrario al de justicia social que en el Frente Amplio se busca y por el que se trabaja todos los días”.

“Se ha dado un fenómeno de acumulación de riqueza, y todo lo que ha pasado en términos económicos ha estado sustentado en la espalda de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas”, argumentó Nane.

Los senadores de la oposición adelantaron que votaran, en general, negativamente el proyecto de Rendición de Cuentas, aunque con el apoyo de algunos artículos.

El Senado debate desde la mañana de este lunes el proyecto de Rendición de Cuentas de 2021, que en Comisión tuvo algunos cambios con respecto al texto que fue aprobado en Diputados.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara alta hizo una serie de reasignaciones presupuestales, para que algunos rubros y organismos estatales lograran tener mayores ingresos, en caso de que se apruebe el texto.

