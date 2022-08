Rendición prevé que presidenta de Fondo de Solidaridad pase a ganar $135.000

Política

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez dijo este viernes en el programa Desayunos Informales (Canal 12) que la Rendición de Cuentas, aprobada en Diputados y que ahora pasó al Senado, incluye un cambio en la remuneración del puesto de la directora del Fondo de Solidaridad, Rosario Cerviño.

Precisamente, Sánchez aseguró que era un cargo honorario y, a partir del proyecto de ley, pasará a percibir $135.000 mensuales. “Me parece bastante preocupante. Es extraño”, dijo Sánchez, quien debatió con su par del Partido Nacional Jorge Gandini.

“Hay que discutir que ese cargo vuelva a ser honorario”, agregó el legislador. Además, consideró que “no es un camino saludable” seguir aumentando el salario de los cargos de confianza, cuando se está en medio de una recuperación salarial pospandemia.

El sector del Partido Colorado Ciudadanos fue quien impulsó la iniciativa en la Cámara baja, precisamente la diputada María Eugenia Roselló. En diálogo con Montevideo Portal, la parlamentaria explicó que esta idea se retomó de otros gobiernos anteriores del Frente Amplio.

“En ese momento, no sé por qué, no prosperó”, agregó la diputada. Si bien Cerviño es un cargo de confianza, Roselló aseguró que no es del ambiente político y tampoco pidió el salario, como argumentó Sánchez.

El argumento principal de los colorados es que el puesto es de suma responsabilidad y tiene implicancias en muchos casos en que se otorgan las becas. “Esperamos que sea una presidencia activa, ejecutora, y eso implica una gran responsabilidad”, expresó.

Además, Roselló se preguntó: “¿Quién estaría al frente de una institución, la que otorga más becas del Uruguay, gratis? Yo creo que nadie”.

Sánchez dijo que los colorados hicieron ese aporte en la Rendición porque le “prometieron” el salario a Cerviño, pero Roselló lo desestimó.

“Dice eso porque le sirve. Si quiere, se puede informar y ver que eso venía de gobiernos del Frente Amplio”, indicó.

El aditivo que presentó Roselló se hizo primero en una reunión de coordinación de la coalición de gobierno, pero no obtuvo apoyo. En tanto, durante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el artículo impulsado por la diputada apareció entre los 150 aditivos que se pusieron a consideración. Sin embargo, allí tampoco obtuvo respaldo.

La propuesta fue aprobada por los diputados a último momento, luego de que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se presentara en la Comisión y pidiera que el artículo se incluyera.

El texto, al que tuvo acceso Montevideo Portal, expresa: “El cargo de presidente de la Comisión será incompatible con cualquier función pública retribuida, excepto el ejercicio de la función docente”.

Además, se explica que el sueldo corresponde al escalafón Q, que refiere a un puesto de subdirector de educación inicial y primaria, de secundaria y de técnico profesional de ANEP.

