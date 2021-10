Rendición de Cuentas en Diputados: PN la defiende y el FA acusa de “maquillar números”

Política

Like always

Montevideo Portal

Tras aprobarse en la Cámara de Senadores, la Rendición de Cuentas ingresó nuevamente en la Cámara de Diputados para iniciar el último proceso en camino a su aprobación definitiva. Según dijo el miembro informante en mayoría, el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, el proyecto se aprobará este martes con los votos del oficialismo.

“Hoy hace 118 días que entró el proyecto a la Asamblea General, creemos que fue un trabajo de altísima calidad, un proyecto que sale pensado como queríamos los legisladores, eso de perfeccionarlo se ha cumplido. Es una Rendición de Cuentas social, que para nosotros es muy importante porque estamos atendiendo a las personas que hoy viven con mayor precariedad, cuidando los recursos que tiene el gobierno y pensando en una salida de la pandemia porque en esto tenemos un día después que tenemos que ir preparándonos como país”, dijo el legislador.

En este sentido, hizo referencia a los reclamos de la oposición, quienes denunciaron que no tomaron ninguna de las sugerencias que realizaron. En tal sentido, indicó que la problemática surge en que “todos tienen sugerencias” y que todos quieren que este proyecto sea “Alicia en el país de las maravillas”.

“¿Quién no quiere? El problema es lo que se puede, la realidad, el choque que nos damos con la realidad, las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, entonces es válido el reclamo, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra. lo que se hizo es lo que el país hoy necesita en base a la situación por la cual atraviesa”, señaló.

“Acá se garantizó algo que se discutió mucho algo que se estaba poniendo en tela de juicio (que es) el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización (INC). Lo que se está garantizando es que eso no va a suceder y que el instituto pueda seguir adelante con las políticas que ya tiene pronosticadas y planificadas para hacer. Eso está garantizado, lo que tenemos que entender es que no podemos seguir enfrentando a los pobres del campo con los de la ciudad”, concluyó.

La oposición

Por su parte, la integrante de la Cámara Baja por el Frente Amplio Bettiana Díaz dijo que la “nueva” Rendición de Cuentas que ingresó este martes “no cambió prácticamente nada” y que se repite que “no hay aumento de gasto”.

“No hay aumento del presupuesto porque en realidad lo que se están usando son partidas que el gobierno tiene ahí y ahora nos enteramos de que no iba a usar, entonces lo que hace ahora es reasignar recursos”, expresó.

“Lo otro que nos preocupa que ha sido un tema central es el INC. No se le aseguran los recursos, en realidad se le quitan los recursos seguros para algo que necesita financiamiento seguro, que es el fideicomiso para atender asentamientos, por tanto, queda claro que el financiamiento que se le ofrece es incierto. Nos preocupa el destino de Colonización y específicamente porque se ha salido a discutir y, sin embargo, la solución que se genera es dibujar un poco los números. Nos parece poco transparente, además, cómo se están planteando algunas cuestiones con respecto al manejo de los fondos públicos de este gobierno”, añadió.

Finalmente, Díaz opinó que, desde el Presupuesto Nacional hasta ahora, el gobierno lo que hizo es tener la “máxima discrecionalidad en el gasto” y destacó un hecho “gravísimo”.

“La explicación de por qué sucede esta ingeniería presupuestal, como dijo Jorge Gandini en la Cámara de Senadores, que es para no afectar el déficit fiscal para que no nos califiquen mal. Nos parece gravísimo que autoridades estén diciendo que lo que están haciendo es maquillar los números para engañar a las calificadoras de riesgo”, denunció.

“Eso pasó en el Senado a las 2:00 de la mañana, en realidad esa discrecionalidad en el gasto se expresa en cada una de las discusiones que tenemos en las instancias presupuestales y al FA le sigue preocupando y cada vez es más evidente”, concluyó.

Montevideo Portal