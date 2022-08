Rendición de Cuentas: con acuerdo “casi total”, Comisión de Presupuesto vota el proyecto

Política

Sebastián Andújar aseguró que artículos de salud y el de ley de medios no generaron acuerdos y serán enviados a las comisiones especiales.

La Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, de la Cámara de Diputados, que se encuentra analizando y tratando el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo, votará este miércoles artículo por artículo. El martes el vocero de la coalición multicolor Sebastián Andújar brindó una rueda de prensa en la que detalló qué incisos tienen apoyos mayoritarios y cuáles no.

El diputado nacionalista afirmó que lograron un acuerdo “casi total” y que solo algunos artículos no lograron consenso, que son de salud y la ley de medios, porque entienden que deben tener un trato con “mejor técnica legislativa” en las comisiones especializadas de cada materia y no con el apuro que se vota el articulado de un presupuesto.

Sobre estos artículos que no avanzarán en Diputados, Andújar planteó que la Cámara de Senadores luego deberán determinar si retoman la iniciativa y la llevan adelante, no obstante, en la Cámara Baja “no prosperarán”.

Consultado sobre las diferencias que surgieron con Cabildo Abierto en el articulado, el legislador apuntó a los incisos que no tienen consensos y que serán tratados en las comisiones especializadas porque se pretenden que los temas sean trataos específicamente dado el alto grado de complejidad.

“El proyecto de ley original en casi todo su articulado y los aditivos que también estamos anexando al proyecto salen aprobados. Como siempre, la idea siempre es mejorar; un proyecto de ley tiene que ser perfectible y es responsabilidad de los legisladores que eso suceda. Estoy convencido, y está convencida la coalición, que era muy bueno cuando entró y va a salir un proyecto mucho mejor. Ojalá el Senado continúe en esa senda y nos podamos sentir orgulloso del proceso legislativo que tuvo esta etapa de esta rendición”, aseguró.

Con respecto al adicional del Fondo de Solidaridad que se le quitó a la Universidad de la República (Udelar), Andújar fue consultado sobre si será retribuido de alguna manera. El nacionalista respondió afirmativamente, que está “convencido” y que seguramente lo que va a suceder es que una etapa lo financie Diputados y otra el Senado.

“Esa es la idea y el objetivo que tenemos. La derogación del Fondo de Solidaridad está marcada en etapas: el primer año un 25%, el segundo año otro 25% y así sucesivamente. Diputados se hace cargo sobre la primera etapa, después el Senado ojalá entienda desde el punto de vista conceptual lo entienda de la misma forma que nosotros y se haga cargo de las otras etapas”, indicó.

“El acuerdo de coalición significa los que estamos a favor y los que estamos en contra. El diálogo y el debate se basa en eso. Si dentro de la comisión se entiende que las mayorías no están de acuerdo con alguna iniciativa se aceptará la mayoría y no se votará. Si la pregunta es si vamos a votar divididos, la respuesta es: no creo”, concluyó.

