Rendición de Cuentas: FA cuestiona “recorte” y coalición defiende “control sobre gasto”

La Rendición de Cuentas comenzó a discutirse este lunes en la Cámara de Diputados, se aprobará en general, y a partir de mañana se votará el articulado. El plazo vence el viernes a las 23.59. En ese marco los diputados por el Frente Amplio brindaron una conferencia de prensa en la plaza Primero de Mayo para señalar por qué la fuerza política no acompañó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

El diputado Carlos Varela señaló que la Rendición de Cuentas es "negativa, regresiva para los intereses de los trabajadores" y "para los intereses del país". "Hemos trabajado en ella, hemos transformado cosas negativas en lo que hemos intentado a que sea lo más positivo posible", agregó.

Además, Varela hizo énfasis en que la discusión debe darse "fuera de las cuatro paredes" del Palacio Legislativo.

Por su parte, la diputada Ana Olivera comentó que "la bancada se propuso sacar dentro del mármol del Parlamento la discusión de la Rendición de Cuentas" y se busca "poner en el debate de la sociedad" la discusión.

Olivera comentó que "no es ahorro, es recorte" y sostuvo que "en el medio de esta pandemia brutal no debe haber habido ningún país al que se le haya ocurrido ahorrar". "¿A alguno de ustedes se les ocurre que haber ahorrado 35 millones de dólares en vivienda el año pasado es un ahorro, es eficiencia? No eso no es ahorro, no es eficiencia", agregó.

La legisladora señaló que "el recorte se basa en haber disminuido sensiblemente el ingreso de los trabajadores públicos" y "los recursos para los jubilados".

Por su parte, el diputado Gustavo Olmos señaló que "no hay un futuro" ni "mecanismo de salida a la crisis económica y social" generada por la pandemia.

"No hay apuesta del Estado para la generación de nuevos empleos", señaló y comentó: "Lo que se prevé es marginal y no soluciona los problemas de empleo que tiene el país. No hay apuestas a obras públicas. No se explica que 30 y pico de millones de dólares, que estaban disponibles según el criterio del gobierno, en 2020 no se han utilizado".

Por otro lado, la diputada Bettiana Díaz señaló que la Rendición de Cuentas "es más de lo mismo, el año 2020 va a ser recordado por el año del ajuste, del aumento de la pobreza, de los niños comiendo en ollas". "Menos de la mitad de los gurises pudo seguir conectado a Internet para continuar con escuela o liceo", añadió. Sobre este punto, Olmos dijo que "no hay políticas para reenganchar" a esos jóvenes.

Díaz cuestionó que "el gobierno sale a camisetear el ahorro. No es ahorro es recorte". Díaz sostuvo que hay "recorte en salario público, Plan Ceibal, jubilaciones" y "de ahí salió el ahorro que camisetea el presidente y el oficialismo viene a camisetear".

"Estamos después de mucho tiempo en el espacio público para decir que en la Rendición de Cuentas se les olvidó hablar de las ollas populares. Se olvidaron que hay miles de compatriotas que no se llenan la panza todos los días", sostuvo la legisladora por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

"Para salir de la pandemia no hay nada, ni un peso para trabajadores informales, feriantes, pequeñas empresas que generan trabajo", agregó y recordó que "agencias de viaje, salones de fiesta no pudieron laburar" y "en esa gente se ahorró en 2020".

La vereda de enfrente

El diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, señaló que en 2020 "quedaron expuestas un montón de vulnerabilidades que conocíamos, pero no conocíamos en total magnitud y es nuestro deber como gobierno atenderlas".

"La pobreza infantil en nuestro país tiene un número muy importante, el 21% de los pobres en nuestro país tienen entre 0 y 3 años. El 61% de los pobres de nuestro país son menores de 17 años y creo que nos demanda la atención y eso corresponde. En esta Rendición de Cuentas los recursos que se están implementando tienen ese objetivo", agregó.

Andújar que el objetivo es "aplicar políticas territoriales para que los chicos se puedan insertar en la sociedad y salir de esa situación". "Se acordó que 5% de lo recaudado a la subasta se destine al Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), que se creará a partir de esta Rendición de Cuentas para "garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional", comentó.

El legislador nacionalista sostuvo que en gobiernos anteriores "el gasto ha sido despilfarrado" y "cuando hay abundancia de recursos, como hubo en los últimos gobiernos del Frente Amplio a veces no se tiene control sobre el gasto". "Tener control sobre el gasto genera también recursos, cuando ahorrás después disponés y lo distribuís y es lo bueno que ha hecho este gobierno", añadió.

Andújar sostuvo que el gobierno "no tuvo necesidad de aumentar más impuestos" y "con la situación coyuntural no se pusieron más impuestos y no se hicieron incrementos". "Pudimos administrar mucho mejor para atender las políticas sociales que tanto nos demandaban, a tal punto que duplicamos transferencias monetarias y generamos nuevos recursos para personas que estaban dentro de la informalidad. Eso no se hizo con más plata, sino con controlar el gasto y hacerlo más eficiente", aseguró.

El diputado blanco sostuvo que "se ha tratado de atender a todas las personas por igual" y "quizás haya sectores más rezagados", ya que "hay empresas que han cerrado" como las que se dedicaban al turismo, debido a la pandemia. "El gobierno nacional ha tenido que actuar en consecuencia para tratar de ayudarlos, si ha sido suficiente o no es muy difícil de medir esa vara. No podemos negar que se ha hecho el esfuerzo para ayudarlos lo máximo posible, porque la salida de esto es la reactivación económica y eso va a favorecer a todos", explicó.