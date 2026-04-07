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Rencor violento: cocinera llamó a una compañera y la bañó con aceite hirviendo

Un violento episodio ocurrido el sábado en Mueang, Tailandia, se hizo viral en las últimas horas debido a su registro en video.

El hecho tuvo lugar en un centro comercial, donde una mujer de 32 años, identificada como Fong, atacó con aceite caliente a una joven de 19, llamada Rattika.

Fong trabajaba en un puesto de comidas, mientras que Rattika atendía un expendio de bebidas contiguo al de la agresora. Tal como se aprecia en las imágenes, Fong lanzó el líquido hirviente sobre su vecina, que huyó como pudo del lugar.

Noon, a 19-year-old from Chiang Mai working at a drink shop in Lotus Krabi, had a minor conflict with Fon, 32, after ice accidentally splashed on her.

On April 4, 2026, around 7:52 PM, Noon reminded Fon to switch off the fryer. Fon then suddenly poured hot oil on Noon.

Noon said… pic.twitter.com/j2ZKicW14q — Mr Dude (@MrDude079) April 6, 2026

Según informa el medio local Thaiger, la atacante intentó huir luego de agredir a la joven, pero clientes del lugar la retuvieron hasta que llegó a la policía. Cuando los agentes arribaron al lugar, se toparon con la víctima pidiendo ayuda a gritos.

La joven sufrió quemaduras en el lado derecho del torso y la espalda y, tras recibir primeros auxilios en el lugar, fue ingresada en el Hospital de Krabi.

Un testigo de la escena dijo que Fong llamó por su nombre y en voz alta a la víctima antes de lanzarle el aceite, por lo que cree que buscaba que la joven se girara hacia ella para poder quemarle el rostro.

La agresora fue detenida y se acogió a su derecho de no declarar.

Trabajadores del lugar dijeron que ambas mujeres habían mantenido una discusión el pasado 1 de abril, ocasión en que Fong había insultado a Rattika “sin motivo alguno”.