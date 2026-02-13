Judiciales

Remiten a Uruguay la causa que investiga jugadores de Alianza Lima por violación en enero

La causa que investiga a tres exjugadores del Alianza Lima por violencia sexual, iniciada en Argentina tras la denuncia de una joven, fue archivada en el país vecino y remitida a Uruguay, donde presuntamente ocurrieron los hechos en enero pasado, según el fallo judicial.

La Justicia uruguaya deberá analizar las medidas de prueba tomadas por la Fiscalía argentina y continuar la investigación sobre los peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, hasta el mes pasado jugadores del Alianza Lima, denunciados por violación por una joven argentina.

“La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”, expresa el fallo.

A su vez, aclara que, “sin perjuicio de las cuestiones en torno a la competencia por razones territoriales” que pudieran analizarse a posteriori y “atendiendo a la grave naturaleza del hecho denunciado”, se avanzó con las medidas probatorias para no incurrir en el riesgo de “pérdida de evidencia o afectación de derechos”, según informó la agencia EFE.

Las actuaciones judiciales de la causa fueron remitidas el 3 de febrero a las autoridades judiciales de Uruguay en calidad de “información espontánea”, según los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

También se enviarán los resultados de las pruebas de ADN tomadas en las prendas de la víctima para evitar un posible extravío o deterioro de la evidencia.

Según la denuncia, de la que dio cuenta la agencia EFE, los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en la madrugada del pasado 19 de enero en un hotel de Montevideo, donde el plantel del Alianza Lima se encontraba para disputar partidos de pretemporada.

La denunciante viajó de Argentina a Uruguay invitada por una amiga, cuya posible complicidad con los jugadores de fútbol ha comenzado a investigarse.

La víctima explica que fue agredida sexualmente por uno de los jugadores, mientras otro de ellos se masturbaba, y sospecha que su bebida fue adulterada, ya que su estado de confusión no se corresponde con la cantidad de alcohol que consumió.

Tras la presunta agresión, la víctima —que afirma estaba herida— se dirigió al baño, donde encontró a su amiga vestida y utilizando su teléfono celular.

Al día siguiente, la víctima regresó a Buenos Aires, donde acudió a distintos centros médicos y efectuó la denuncia.

Según relató la denunciante, ella aceptó la invitación para poder encontrarse en ese país con un chico con el que tenía una relación. Cuando la víctima le comunicó a su amiga que iría a verlo, esta reaccionó con gritos y amenazó con no pagarle el viaje de regreso a Buenos Aires.

“Yo sentía que no me podía ir”, expresó ante la Justicia la víctima, quien detalló que su compañera de viaje “siempre se comunicaba por mensaje” con Zambrano.

Según agregó Ignacio De Franco, abogado del estudio Deuteris De Franco, que representa a la víctima desde su denuncia, la amiga de la víctima poseía una tarjeta —de crédito o débito— a nombre del jugador, con la que efectuaba compras.

El teléfono móvil de la amiga ha sido confiscado por la Fiscalía argentina y su contenido debe ser analizado ahora por la Justicia uruguaya, según detalló el abogado De Franco.

EFE.