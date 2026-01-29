Remisero trasladaba una urna de Lavalleja a Montevideo, fue multado y se descargó en redes

Curiosidades

Un usuario compartió un descargo a través de redes sociales luego de que inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM) lo multaran, a su entender, injustamente.

Daniel Hernández trabaja como remisero y hacía el traslado de una urna desde Lavalleja a Montevideo cuando fue detenido por los funcionarios. Allí sacó su celular y comenzó a grabar, al igual que los trabajadores, argumentó. “Me paran y me detienen porque, como [el auto] tiene una chapa de remise y yo estoy vestido de esta manera, dicen que no puedo estar vestido así para estar con la chapa de remise”, sostiene al principio del video, en el que dio vuelta su cámara y se mostró de remera de manga corta.

“La chapa de remise es de Lavalleja, yo vengo [de ahí], estoy trabajando y bueno, lamentablemente me tengo que comer una multa”, insiste en el clip.

En un momento dado se escucha que uno de los inspectores le consulta a Hernández si “es consciente que no puede transportar urnas”. Según supo Montevideo Portal, el hombre llevaba una urna desde Lavalleja a la capital, para lo que se requiere una identificación especial de alguna empresa fúnebre, elemento que él no tenía, sino que simplemente argumentó que se encontraba trabajando. “¿Pero por qué no puedo transportar? Dígame, a ver. Es mi auto, de mi empresa y usted me va a decir a mí… A ver, ¿estamos en democracia o dónde estamos?”, insistió Hernández.

Mientras los inspectores realizaban el procedimiento, el remisero ironizó: “Fantástico esto, así estamos. Vamo’ arriba, Uruguay nomás”.

Al rato subió un segundo video, donde dio más detalles de lo sucedido. Según comentó, ocurrió “a pocas cuadras” de la calle Yaguarón, en el Centro de Montevideo.

“Me empiezan a pedir los documentos, me dicen que no puedo estar vestido así de esta forma para manejar un remise. A eso yo le digo que en mi auto ando como yo quiero. Uno me dice que no, yo estoy equivocado, que soy un ignorante porque este no es mi auto, que soy un permisario y no soy dueño del auto”, afirmó Hernández en el clip.

Así, le exigieron que entregara los documentos, así como también que presentara el extintor y el kit de primeros auxilios; al abrir la valija los inspectores vieron la urna, ante lo que “se sorprendieron”. “Les digo que es una urna para muertos (porque cualquier chorizo sabe que es una urna para muertos) y dicen que no puedo cargar eso en el vehículo”, puntualizó.

Así, reclamó que finalmente fue multado porque no va “vestido como ellos quieren”, porque el auto no es suyo y porque no puede cargar lo que él quiera en su auto, sino que debería “hacer lo que ellos dicen”, alegó.

“Entonces, dejo la pregunta planteada: ¿esto es Cuba, Venezuela, Nicaragua, que es una dictadura esto? ¿O es comunismo en su máxima expresión? Porque si estamos en democracia soy libre de vestirme como quiero y de cargar lo que quiero en el auto”, concluyó Hernández.

