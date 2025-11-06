Locales

Reloj en mano: meteorólogo adelanta hora de lluvia de mañana y cuándo se va el frío

En su intervención matutina habitual en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis hizo una proyección del tiempo para los próximos siete días.

En su adelanto, confirmó que lloverá en la próxima jornada, pero subrayó que no habrá tormentas ni volúmenes significativos.

“La lluvia de mañana es una muy pobre depresión que pasa por el norte de Uruguay y quizá sea más importante en Brasil, aunque allí también será pobre”, explicó.

En cuanto a la hora, dijo que la lluvia comenzará en la mañana en el interior del país y llegará a Montevideo a las 15:00 horas, un poco más temprano de lo que se anunciara.

Además, enfatizó que no serán precipitaciones voluminosas y que en Montevideo serán todavía más leves que al norte del río Negro.

Luego del viernes, la proyección no indica nuevas precipitaciones e incluye una buena noticia: la esperada suba de las temperaturas que, en lo que va de noviembre, han sido “un poco bajonas”, según Ramis.

De acuerdo con el experto, las temperaturas mínimas y máximas en los próximos siete días serán las siguientes:

Hoy: 9 – 17

Viernes: 12 – 17

Sábado: 13 – 19

Domingo 10 – 22



Luego, en el inicio de la nueva semana, el mercurio comienza a subir.

Lunes: 14 - 23

Martes 13 - 26

Miércoles 16 - 23

En cuanto al jueves, se limitó a comentar que "pasa un frente frío".