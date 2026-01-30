Policiales

Registraron ataque de niños a un cuidacoches en Paysandú; le tiraron piedras y le robaron

Montevideo Portal

Un hecho de violencia ocurrido en las inmediaciones del estadio Parque Artigas de la ciudad de Paysandú, que involucró a un grupo de niños y a un cuidacoches, quedó registrado en video y generó indignación en las últimas horas una vez publicado en las redes sociales.

Concretamente, la situación comienza con dos menores rodeando y hablando en la vereda con el hombre mayor, que se encontraba sentado en un banco y apoyado contra un muro. Luego, se suman tres jóvenes más: dos por el lado izquierdo y uno por el lado derecho.

En determinado momento, se ve cómo uno de los niños le tira un objeto para que reaccione o distraerlo. Luego, los cuatro que estaban del mismo lado se alejan, y el mismo que lanzó el primer objeto lo vuelve a agredir, lo invita a pelear, se pone en guardia y le lanza otra piedra, esta vez con mayor fuerza.

El cuidacoches casi ni se inmutó, pero pasados unos segundos el joven que se quedó del otro lado le robó una de sus pertenencias, presumiblemente dinero, y salió corriendo. Tras eso, el hombre —con notorias dificultades para caminar— se paró y amagó con perseguirlo.

Según consignó Telemundo (Canal 12), el cuidacoches se llama Walter y es un hombre que se dedicó durante muchos años al rubro lechero. Vecinos de la zona lo describieron como un sujeto “respetuoso” y “amable” que desde hace tiempo sufre problemas de salud.

A su vez, señalaron que este tipo de agresiones ocurren desde hace tiempo, ya que los niños se aprovechan de su estado de salud actual para pegarle y robarle dinero.

La Jefatura de Policía de Paysandú decidió actuar de oficio una vez conocidas estas imágenes en las redes sociales y ordenará a un equipo de la Policía Comunitaria dar con las identidades de los menores para poder localizar a los adultos responsables.

Montevideo Portal