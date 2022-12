Registran 16 civiles muertos y al menos 64 heridos tras bombardeo al sur de Ucrania

El número de civiles muertos en la provincia ucraniana de Jersón en las últimas 24 horas ha ascendido a 16, según informó el jefe de la administración militar regional, Yaroslav Yanushevich.

Un total de 64 personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad, agregó en una publicación en su canal de Telegram, un día después del ataque ruso contra el centro de la capital provincial.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el sábado este bombardeo como un acto de “terror” ruso para “intimidar” a los ucranianos y compartió fotos del atentado, advirtiendo que no se trataba de “contenido sensible”, sino de “la vida real” de Ucrania.

This is not sensitive content – it's the real life of ????.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom