Reforzaron búsqueda de joven desaparecido en Maldonado: lo vieron rumbo a Aiguá

Locales

La Jefatura de Maldonado reforzó la búsqueda de Lucas Labandeira Rodríguez, un hombre de 29 años que desapareció el pasado 10 de diciembre de su casa, en el barrio Pinares y dejó de comunicarse con su familia, dijo su madre, Andrea, a Montevideo Portal.

A través de cámaras de videovigilancia, los efectivos policiales captaron al joven rumbo al norte del departamento. “Desde que salió de su casa, agarró por la ruta, pasó San Carlos, Los Caracoles e iría rumbo a Aiguá”, precisó la madre.

La madre y el padre del joven, que lo buscan de forma desesperada, mostraron su preocupación porque la zona en la que se encuentra su hijo tiene pocas cámaras, por lo que es difícil saber por “dónde sigue caminando”.

De acuerdo con el comunicado de la Jefatura de Maldonado, Labandeira vestía pantalón y championes negros. A su vez, es de complexión delgada, tiene un tatuaje de una cruz en el cuello y el cabello corto.

En caso de tener información, se puede acercar a cualquier seccional policial o a través del 911. Andrea, la madre de Labandeira, contó a Montevideo Portal que una vecina lo vio en la madrugada del 10 de diciembre, sobre las 2:00, e iba caminando.

Andrea aseguró que su hijo no suele desaparecer ni dejar de responder mensajes durante tanto tiempo.