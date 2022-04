Reforma educativa: Anep presentó documento preliminar del Marco Curricular Nacional

Política

La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) publicó este martes el documento preliminar del Marco Curricular Nacional (MNC) y un video de la integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) Adriana Aristimuño en donde se hizo una presentación y explicación del documento.

La integrante del Codicen destacó en primer lugar que el documento publicado forma parte de un proceso mayor que fue “consagrado en la hoja de ruta” y que fue aprobado por el consejo, que establece que el documento marco va a ser seguido por el desarrollo de progresiones, de los programas para el nuevo currículo y que la implementación de este proceso “va a ser sucesivo por años”, donde elegirán diferentes grados y niveles de educación obligatoria.

“Se han abierto varios canales de consulta. Ya el año pasado trabajamos con referentes de la vida nacional, con mesas redondas, el ámbito político, académico, el productivo y sindical, y recibimos valiosísimos aportes sobre la que la sociedad espera sobre la educación futura del Uruguay. Estos elementos van a ser útiles para todos los procesos de transformación, no solamente para el documento marco. A partir del 25 de abril se abre una consulta para estudiantes de sexto de escuela, toda la educación media y se reabre la consulta a docentes y a familias”, comenta Aristimuño en el video.

“Este documento ha sido revisado y ha recibido sugerencias de varios grupos de trabajo, no solamente del grupo inicial, responsable de su elaboración, sino de los grupos coordinadores y logísticos, los planeamientos de todos los subsistemas y otros colegas que han sido designados a tal efecto y en marzo se propuso al Codicen, siendo aprobado en su forma preliminar el 6 de abril”, añade.

Por tanto, según dijo, ahora se abre un proceso de participación que calificó como “importante” porque participan asambleas técnico-docentes, reuniones de directores y comisiones descentralizadas de todo el país. “En el segundo semestre de este año se inicia un proceso de formación y apoyo para la implementación para docentes, inspectores y directores, que van a ir integrándose a este proceso de transformación”, comunicó.

“Es la primera vez que en el país se da la oportunidad de elaborar un currículo completo, es decir, que no solamente se refiere de una etapa inicial hasta media superior, sino que implica todos los procesos curriculares. El diseño, la implementación, la revisión, la evaluación y la elaboración de todos los documentos sucesivos”, señaló.

Con respecto al documento en concreto, la jerarca de la educación resaltó la presentación de una sección de fundamentación y pertinencia como una “respuesta a los problemas y necesidades” que tiene el país en educación y las demandas que hicieron y hacen los docentes.

“Un conjunto de principios y lineamientos que sustentan el marco curricular, en lo que refiere a la generalidad de la educación obligatoriedad: laicidad, gratuidad, autonomía, participación, pero también un conjunto de principios que tienen que ver con lo curricular específicamente. Ahí es importante destacar la centralidad del estudiante, la inclusión, la participación, la flexibilidad, la integración pedagógica, la navegabilidad, la pertinencia y la optatividad, abriendo espacios de currículum para ser definidos a nivel de centro educativo. Todo esto es un marco ético”, señala Aristimuño.

Asimismo, el documento presenta una “organización curricular basada en sus competencias”, en la que propone diez competencias basadas en dos dominios. “El del conocimiento y el pensamiento y el del relacionamiento y la acción. Este tema del currículo ya está presente en Uruguay hace años en Inicial, Primaria, Educación Técnica, en varias carreras del ciclo universitario”, comentó.

Destacó también el concepto de lo que es ser competente, que está reflejado textualmente en la página 38: “Ser competente significa actuar integrando conocimientos, habilidades y actitudes para responder ante situaciones complejas de la vida, acorde a cada situación en un entramado dinámico de esos recursos, ya sean propios o construidos con otros, seleccionados, combinados y movilizados pertinentemente y desde parámetros éticos. A los efectos de este marco curricular los conocimientos se componen de hechos y cifras; conceptos, ideas y teorías que apoyan la compresión de un área o temas concretos. Las habilidades son capacidades y disposiciones que se desarrollan y que son necesarias para resolver y para crear, y las actitudes describen la mentalidad y la forma de actuar y reaccionar ante las ideas, las personas y las situaciones”.

El MNC presenta también un “perfil del egresado” de la educación obligatoria cuyo “tema crucial” —explicó Aristimuño— es la relación entre las competencias, las disciplinas y los contenidos que se desarrollarán en ocasión de elaborar los programas, aunque aclaró que el MNC ya tiene una posición tomada en cuanto a la relación entre las competencias, los contenidos y las disciplinas, que está expresado en la página 51.

“Los contenidos son fundamentales, son parte del baraje cultural que la institución educativa debe aportar a las nuevas generaciones. Su selección deben incorporar el criterio de cuáles son necesarios adquirir para el desarrollo personal y social y cuáles se deben movilizar para desarrollar una forma de actuar competente. Esto es lo que el currículo debe asegurar, lo que no obsta que asegurado el dominio de esto se promueva la mayor amplitud en el desarrollo de todos los aprendizajes posible, no limitándose a los propuestos como necesarios. Que las nuevas generaciones se apropien del baraje cultural para manejarse en el mundo y poder mejorarlo debe ser claramente sopesado buscando el equilibrio para evitar el enciclopedismo carente d pertinencia y cuidar no vaciar ni marcarle límite descontextualizado”, dice el texto.

Finalmente, la integrante del Codicen contó que el documento plantea una breve mención a las estrategias de enseñanza y de evaluación, y establece ciclos de evaluación curricular, algo que consideró “importante”. “Más allá de una administración, establece ciclos de revisión curricular por diez años y por eso se plantea su propio monitoreo y evaluación”, indicó.

“Es por esto que animo e invito en nombre de todos los que hemos trabajando en la elaboración de este documento provisorio a todos los docentes a realizar un análisis del documento que se presenta desde su profesionalidad como actores principales del proceso, respetando todas las posicione para una verdadera construcción colectiva del nuevo currículo de la educación obligatoria del país, currículo que ubica a los estudiantes y sus aprendizajes en el centro del proceso educativo”, concluye el video.

