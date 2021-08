Referente del FA en Soriano pide que Bascou dé un paso al costado mientras es investigado

Política

La jueza Susana Moll determinó la inhabilitación de la posibilidad de ejercer el comercio al exintendente de Soriano Agustín Bascou por considerar que tuvo "culpa grave" en el manejo de su empresa, informó el semanario Búsqueda.

En concreto, la magistrada entendió que Bascou tenía "plena noción" de que sus actividades comerciales privadas eran "insolventes" antes de que sus acreedores forzaran el concurso de la empresa que dirigía y aun así tomó medidas que agravaron la situación, según señala el medio anteriormente mencionado.

El exjefe departamental dirigía un establecimiento rural que dedicaba su labora al engorde de ganado y a la producción de soja, que enfrentó un embargo de siete millones de dólares por parte de sus acreedores. En agosto de 2017 la empresa fue puesta en concurso a pedido de dos sociedades anónimas que denunciaron incumplimiento de varios pagos. Asimismo, el exintendente debía 400.000 dólares al banco privado Scotiabank, de los que eran garantía 1.000 vacas y 3.000 novillos.

Por su parte, el excandidato a la Intendencia de Soriano por el Frente Amplio y exconcejal departamental Pablo Ponce se refirió al hecho y pidió que Bascou "dé un paso al costado" por estar siendo investigado por la Justicia.

"Consideramos que lo personal es político porque como es de público conocimiento la jueza Susana Moll falló en contra del exintendente Agustín Bascou configurando que hubo culpa grave y que tenía plena noción de que sus actividades privadas eran insolventes. Todo esto se dio en el año 2019 cuando Bascou estaba en pleno ejercicio de la Intendencia de Soriano, no nos olvidemos que esta causa se suma a otras en las que se encuentra nuestra bancada sobre la estaciones de servicio", aseguró.

"Siempre hemos dicho, lo decíamos en campaña cuando se nos preguntaba, que estamos convencidos de que la ética no se fragmenta en una persona en compartimentos estancos. O sea, si se actúa, se tiene que actuar bien tanto en la actividad pública como en la privada. La ética se transversaliza en todos los espacios y, sin lugar a duda, los sorianenses estamos convencidos que no nos merecíamos haber tenido un intendente así, reñido con las buenas prácticas administrativas y la ética. Son prácticas que no honraron el prestigio de un gobernante departamental", añadió.

En tal sentido, consideró que estas prácticas hay que "desmantelarlas" de todo el sistema político en general y es por eso por lo que se apenaba en plena campaña electoral cuando dirigentes del Partido Nacional "defendían y reivindicaban" el accionar de Bascou.

"Esto no le hace bien a la política. La ética debe ensamblarse en lo que tiene que ver con lo que es el accionar de un gobernante y por eso creemos que si un gobernante que está actuando está siendo investigado por la justicia mientras la justicia lo investigue tiene que dar un paso al costado porque de esa manera se respeta a los ciudadanos que forman parte del departamento en este caso del cual era intendente.