Recortar tiempo electoral da “una oportunidad” para habilitar voto consular, dijo Mahía

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, se refirió a la propuesta de acortar el proceso electoral, algo que volvió a poner sobre la mesa el expresidente de la República Julio María Sanguinetti algunos días atrás. “Me parece buena idea que sacuda la modorra de estos asuntos vinculados a lo político-electoral”, indicó el jerarca a Montevideo Portal.

“Quizá el año que viene puede ser un año interesante para intercambiar al respecto”, añadió; el dirigente colorado había apuntado que este tema “se resuelve en el primer semestre” del año próximo “o no se resuelve, porque luego todos empiezan a especular”.

A entender del exsenador, es “atractivo” acortar o “hacer más efectivo” el ciclo electoral, que “es un poco desgastante por lo extenso”. Al mismo tiempo, el ministro tiene “otros énfasis complementarios o distintos” a la propuesta.

Así como se plantea el eje de cambiar un pronunciamiento respecto a la forma electoral, también es “una muy buena oportunidad para pensar el derecho al voto de los uruguayos en el exterior”, indicó Mahía. Según explayó, “si se va a debatir eso” de cambiar el sistema electoral, “poder incluir esto” es “una oportunidad”, más teniendo en cuenta que Uruguay “tiene una proporción tan grande de compatriotas en el exterior”.

El frenteamplista señaló que a la interna de su partido “ha habido intercambios informales” respecto a acortar el período electoral, pero “no como un tema eje” de la agenda.

A su vez, consultado respecto a la visión de Sanguinetti —quien argumentó que al Frente Amplio “no le viene nada mal” acortar el período electoral debido a que “no tiene un liderazgo suficientemente definido”—, Mahía replicó que esa visión “aplica mucho más al Partido Colorado” que al Frente Amplio.

