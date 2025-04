Recomendaciones de ejecutivos al gobierno para enfrentar a Temu y su impacto en el mercado

Política

La Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) manifestó su preocupación por el “aumento exponencial” de las compras en el exterior — “incrementado” por la llegada de la plataforma Temu— y su impacto en el comercio local.

En un comunicado, los empresarios aseguraron que siete de cada 10 comercios socios de la cámara “registraron un impacto negativo” en sus ventas, así como también una reducción declarada por encima del 10% desde la llegada de la plataforma el año pasado. “Asimismo, el 70% de los actores de la economía digital consultados consideró que la llegada de Temu afectó negativamente al comercio en general”, indica el texto, con base en una encuesta “preliminar” realizada por CEDU.

“Entre las principales preocupaciones se destacan la competencia desigual debido a las condiciones con las que funciona la empresa china, donde inciden aspectos como el régimen impositivo que opera sobre esas compras y las condiciones de inspección que tienen los comerciantes locales respecto a Temu”, indica la cámara empresarial.

En respuesta, los comercios locales “buscan mejorar la experiencia de compra, reforzar la atención al cliente y diferenciarse con sus productos y servicios”, añade el texto.

Una mano

En este marco, CEDU realizó diversas propuestas “para equilibrar la situación del comercio local”.

Con relación al comercio “en general”, la Cámara sugiere “una regulación equitativa” en la importación de productos, que “incluya la aplicación de reglas uniformes para todos los actores”. También sugirió una disminución de los aranceles y demás impuestos de importación.

Por otro lado, respecto al comercio electrónico en particular, CEDU “recomienda la promoción de la inversión en tecnología”. “Sugiere fomentar políticas públicas que incentiven la adopción de tecnología por parte de los comercios nacionales para que logren desarrollar canales de venta en línea más eficientes y competitivos”, establece en su comunicado.

Otra recomendación es la implementación de un instrumento denominado Observatorio de Comercio Electrónico Transfronterizo, con el objetivo de monitorear “continuamente los productos que ingresan al territorio” y generar evidencia para “diseñar políticas que fortalezcan el comercio nacional”.

“De no contemplarse estas recomendaciones por las autoridades correspondientes, la asociación entiende que el proyecto de ley que propone subir el monto de la franquicia de importación de US$ 200 a US$ 500 agravaría la situación del comercio local, sin otorgarle condiciones para poder competir con la plataforma china y con las compras al extranjero en general”, alerta CEDU.

