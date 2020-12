Recomendaciones de Policía Caminera para el verano

Locales

De cara al comienzo de la temporada estival en nuestro país, y teniendo en cuenta la variedad de actividades a desarrollarse en diferentes puntos, así como la necesidad del desplazamiento en las vías de tránsito, la Dirección Nacional de Policía Caminera recomienda los siguientes aspectos a tener en cuenta.

Además del respeto de siempre a las normas de tránsito, en esta temporada habrá que tener presentes también las medidas sanitarias dispuestas para combatir la pandemia de coronavirus, como uso de mascarilla, alcohol en gel, mantener distancia entre las personas evitando aglomeraciones, etc.

Las recomendaciones de Policía Caminera son las siguientes:

• Tenga presente el gran flujo vehicular esos días, por lo cual, es importante planificar con antelación la salida hacia otros destinos.

• Realice un chequeo general del vehículo: neumáticos, frenos, luces, cinturón de seguridad, etc., y que todos los ocupantes del vehículo utilicen cinturón de seguridad.

• Utilice los sistemas lumínicos de los vehículos, indicando con mayor antelación que lo habitual maniobras de giro, cambio de carril y frenado.

• Recuerde llevar consigo su documentación, la de sus acompañantes y la del vehículo.

• Recuerde, si conduce, no consuma alcohol ni ningún tipo de drogas.

• Mantenga distancia prudencial con el vehículo que lo antecede.

• Recuerde que somos responsables de los niños que viajan en nuestros vehículos: utilice el Sistema de retención infantil correspondiente, deben viajar en ÿ los asientos traseros, los niños que no alcancen los posapiés no deben viajar en motocicletas, vehículos en lo que además debe usarse casco protector certificado, chaleco reflectivo, etc.

• Se prohíbe el transporte de personas en la caja de los vehículos.

• Está prohibida la utilización de dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio de comunicación, excepto cuando no requiera emplear las manos (dispositivos manos libres).



• En caso de llevar mascotas es bueno saber que las jaulas y los arneses son las formas más seguras de hacerlo.

• Recuerde que ante cualquier situación de Emergencia puede llamar al 9-1-1 o a través de su smartphone ingresar a la aplicación gratuita donde podrá reportar una emergencia si es víctima o testigo de un hecho policial en el momento que está ocurriendo.