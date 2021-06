Recomendaciones de Bomberos para evitar incendios con calefacciones por bajas temperaturas

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología realizó una advertencia por ola de frío, que comenzó este domingo y finalizará el próximo miércoles, donde alertó que habrá bajas temperaturas en los 19 departamentos del país. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) realizó una serie de recomendaciones para evitar siniestros con los equipos de calefacción.

"Durante los meses de invierno es normal que se incremente el uso de equipos de calefacción, este hecho aumenta el riesgo de incendios y/o explosiones, de quemaduras e intoxicaciones. Es por eso que la Dirección Nacional de Bomberos te recomienda usarlos con mucho cuidado", señala el comunicado.

"Es importante saber que cuando se produce un incendio, las personas cuentan con pocos minutos para poder salir con vida y, generalmente, no lo detectan a tiempo y fallecen intoxicadas o quemadas", agrega.

En este sentido, Bomberos informó que en los últimos dos años fallecieron casi cien personas en sus casas y más del triple resultaron con quemaduras o intoxicaciones. En otros casos, las mascotas perdieron la vida y fueron muchas las pérdidas a causa de estos siniestros. No obstante, señalan que la "buena noticia" es que los incendios se pueden evitar y basta con seguir las recomendaciones.

Bomberos recomienda que, antes de usar un elemento para calefaccionar un ambiente se debe revisar y limpiar; a los artefactos alejarlos de los muebles o de los objetos que puedan inflamarse y no acercar objetos con facilidad de inflamación ante las calefacciones.

"No dejar ropa secándose por un tiempo entra en combustión; cuidado con niños pequeños o mascotas artefactos; al ausentarnos o ir a dormir desconectar; permitir la circulación de aire por los ambientes, abriendo una hendija de una ventana, evitando la concentración de gases nocivos", recomendaron.

Además, pidieron no usar elementos inapropiados para calentarse como, por ejemplo, bolsas con semillas porque, si se utilizan mal, se incendian. Finalmente, pidieron que la población "no fume ni utilice elementos con temperatura sobre la cama y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

Sobre la calefacción a leña, la DNB pide: "Limpiar la chimenea por dentro; luego de encender el fuego colocarle una arresta chispas; no arrojar acelerantes, no tirar ningún puede ser letal, debe encenderlo con leña fina y seca, puede usar papeles o cartones; no sobrecargar de leña el hogar; no colocar objetos o muebles, o incluso leña seca contiguas, ya que también transmiten calor".

Con respecto a la calefacción a gas, indican: "La manguera tiene vencimiento, hay que cambiarla; revisar el estado de la manguera, válvula; verificar pérdidas de gas usando agua jabonosa; si detecta fugas de gas, abra ventanas y puertas, y no vuelva a encender la estufa hasta que sea chequeada por un técnico; no usar adaptaciones, ni elementos improvisados, solamente use los compone adecuados; usar la garrafa solamente en posición vertical; si tiene inconvenientes, llame un servicio técnico, no repare usted mismo".

Finalmente, para la calefacción eléctrica, Bomberos dice: "Enchufar un artefacto a un único tomacorriente; no usar alargues, ni extensores múltiples (zapatillas); no utilizar adaptadores inadecuados, solamente el adaptador específico para el aparato; conectar firmemente los enchufes al tomacorrientes, que no exista movimientos porque generan falsos contactos; enchufes o tomacorrientes que tengan marcas de hollín, partes quemadas o derretimientos no se deben seguir utilizando; cuide que el cable no esté cortado o dañado; los calientacamas, deben usarse para calentar la cama y después desenchufarlos".

