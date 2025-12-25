Recluso uruguayo fue asesinado en una prisión de Livramento por sus compañeros de celda

Montevideo Portal
Un recluso de nacionalidad uruguaya, de 29 años, fue asesinado en el interior de la Penitenciaría Estatal de Sant’Ana do Livramento, ciudad brasileña fronteriza con Rivera, durante la madrugada de este 25 de diciembre, en el feriado de Navidad.
Según un reporte preliminar de la Policía Civil, consignado por el medio local Livramento 24H, se trató de un homicidio doloso doocurrido dentro de una celda de la unidad penal.
Otros dos reclusos confesaron el crimen, admitiendo que utilizaron una cuerda para cometer el homicidio. Según informaron las autoridades del penal, el cadáver de la víctima tenía signos de ahorcamiento.
El ahora fallecido estaba en el sistema penitenciario desde hacía pocas semanas y cumplía condena por violencia doméstica, en aplicación de la “Ley Maria da Penha”, una normativa brasileña diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia familiar.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la motivación del ataque ni sobre las identidades de los reclusos que confesaron el homicidio. Las autoridades continúan investigando las circunstancias.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]