Internacionales

Recluso uruguayo fue asesinado en una prisión de Livramento por sus compañeros de celda

Montevideo Portal

Un recluso de nacionalidad uruguaya, de 29 años, fue asesinado en el interior de la Penitenciaría Estatal de Sant’Ana do Livramento, ciudad brasileña fronteriza con Rivera, durante la madrugada de este 25 de diciembre, en el feriado de Navidad.

Según un reporte preliminar de la Policía Civil, consignado por el medio local Livramento 24H, se trató de un homicidio doloso doocurrido dentro de una celda de la unidad penal.

Otros dos reclusos confesaron el crimen, admitiendo que utilizaron una cuerda para cometer el homicidio. Según informaron las autoridades del penal, el cadáver de la víctima tenía signos de ahorcamiento.

El ahora fallecido estaba en el sistema penitenciario desde hacía pocas semanas y cumplía condena por violencia doméstica, en aplicación de la “Ley Maria da Penha”, una normativa brasileña diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia familiar.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la motivación del ataque ni sobre las identidades de los reclusos que confesaron el homicidio. Las autoridades continúan investigando las circunstancias.

Montevideo Portal