Locales

Reclaman por la venta de lobos marinos al exterior: cuánto salen y qué piden al gobierno

La veterinaria Lourdes Casas, directora de Socobioma, pide al gobierno que “prohíba por completo la captura y venta de lobos finos sudamericanos vivos”. La activista comenzó una petición en Org.com.

Según Casas, cada año, desde el 1° de abril hasta el 31 de octubre, el Estado “autoriza la captura y venta de ejemplares vivos de esta especie para exportación a acuarios, zoológicos o parques recreativos en el extranjero”.

La Resolución N.º?130/2025 de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) establece requisitos técnicos para esa práctica, incluida la autorización para capturar hasta 120 lobos vivos al año (60 hembras y 60 machos) en la Isla de Lobos (Punta del Este). Además, señala la petición, se permite que empresas privadas participen en la captura, manejo en cautiverio y exportación.

En esa línea, la veterinaria exige al gobierno que, además de prohibir la venta de los mamíferos, también suspenda cualquier exportación futura de ejemplares para exhibición, entretenimiento o comercio; que reclasifique a la especie como fauna silvestre, no como recurso extractivo; e implemente sanciones reales, controles efectivos e infraestructura institucional para cumplir con la protección.

Para argumentar su petición, la directora de Socobioma destacó que a estos animales que son capturados desde crías se les “genera sufrimiento y estrés, siendo enviados a ambientes artificiales que limitan su desarrollo natural”.

Asimismo, recordó que Uruguay posee la mayor población reproductiva de esta especie en la región, que está estimada entre 250.000 a 400.000 individuos. Las colonias como Isla de Lobos y Cabo Polonio generan turismo sostenible y “atraen miles de visitantes al año, generando ingresos mucho mayores que la venta de animales vivos”.

Según Casas, Uruguay es el único país de la región que aún regula positivamente esta práctica. “Países vecinos ya la han prohibido o no la permiten”, expresó.

El precio de un lobo marino macho es de 48 UR —unos 87 mil—, mientras que la de una hembra es de 46UR —US$ 118 mil—.

Para comprar un lobo marino, la persona jurídica nacional debe estar registrada ante la Dinara.