Recibió cinco balazos de su ex en 2018 y precisa US$ 30 mil para rehabilitarse en Cali

Montevideo Portal

En agosto de 2018, Fanny Fernández recibió cinco tiros de bala de parte de quién, hasta no hacía mucho tiempo, era su marido.

La joven, que en la actualidad está en silla de ruedas porque una de las balas le rozó la médula y afectó los nervios, padece también de dolores crónicos en las piernas que le dificultan las posibilidades para caminar.

Fernández relató a El Observador semanas atrás que un día cuando iba a trabajar sobre la hora 7.30 en Carrasco, a una cuadra de su casa, lo estaba esperando su marido.

"Me hacía señas de que me bajara. Yo pensé me iba a hablar del divorcio. Cuando estaciono el auto, se sube y me dice: ‘si te querés divorciar, se termina para los dos'. Saca una pistola del bolsillo y me empieza a disparar, después se dispara él en la cabeza", contó.

Y relató: "Yo lo vi todo. Él pensaba que yo estaba muerta, pero no. Le grité incluso que no se matara, después de lo que me había hecho. Agarré el celular con los dientes, lo puse en mi falta, toqué el llamado rápido -que lo tenía a mi padre- y le dije que me estaba muriendo en la calle Bolivia y Bostón".

Después del hecho, Fanny ha sufrido de depresión y recibe diariamente inyecciones de morfina o Tramadol para soportar el dolor por las secuelas que le causó la agresión que sufrió en 2018.

Esa mañana de agosto Fanny fue encontrada por dos personas que corrían en la zona, que tras avisar a una emergencia a mitad de cuadra del lugar, lograron la trasladaran rápidamente al hospital.

Los cinco disparos que el dio su exmarido la tuvieron 15 días en coma, un mes en CTI y varios meses internada en la mutualista Española. Además del daño crónico que sufrió en el sistema nervioso, perdió parte del hígado, el bazo y el riñón.

El dolor en las piernas es constante, relata Fanny a Radio Sarandí, que además sufre de movilidad reducida también en los brazos, debido a que dos de los disparos recibidos le quebraron tanto el izquierdo como el derecho.

"Siento un hormigueo como cuando te pegás el codo con algo. También como una corriente eléctrica. Como si fueran cables pelados que me mandan electricidad a la pierna, como si se prendiera fuego. Como cuando tocás un enchufe y te da un choque de corriente. Así son los espasmos que me dan. A veces son tan fuertes que lloro del dolor. No hay quien me pare. Grito y lloro y no hay manera de tranquilizarme", graficó la joven al diario El Observador.

Pero, sin embargo, la joven de 31 años recién cumplidos mantiene todavía la esperanza.

Después de pasar por varias internaciones, períodos de depresión y de tan intensos dolores que incluso la llevaron a negarse a hacer fisioterapia, ahora una posibilidad de rehabilitarse y mejorar su calidad de vida asoma en tierras colombianas.

Fanny se contactó con el exarquero de Nacional Alexis Viera, que tras ser baleado en un asalto el 25 de agosto de 2015, meses después pudo volver a caminar, a pesar de que los médicos le dijeron que no podría hacerlo.

Desde entonces, el exfutbolista apoya a personas en situaciones similares y se generó un vínculo muy cercano con Fanny, al punto que Viera generó los contactos para que la joven uruguaya pueda irse a recuperar en la misma clínica en la que él lo hizo, ubicada en Cali (Colombia).

Para lograr ese objetivo y que Fanny pueda viajar a Colombia en enero del próximo año se necesitan al menos US$ 30 mil.

Es por eso que por parte de familiares y amigos empezaron una campaña para conseguir fondos que permita afrontar la rehabilitación de la joven uruguaya.

La denominaron "Todos por Fanny" y la meta es conseguir US$ 30 mil para financiar un tratamiento que tendrá una duración de entre tres y seis meses.

Ahora viviendo en Atlántida junto a su padre, "que está pendiente de ella las 24 horas", Fanny ve esta posibilidad como una oportunidad cierta de mejorar su calidad de vida.

"El tratamiento me daría un poco más de movilidad si dios quiere y me ayudaría mucho con el tema de los dolores. A Alexis le dieron una medicación que le ha bajado mucho el tema de los dolores y su intensidad. Espero que conmigo puedan hacer lo mismo", dijo Fanny a radio Sarandí este lunes.

Los medios para colaborar son:

Cuenta Santander - Sucursal Ombú 05

Pesos: 12026 65388.

Dólares: 52028 21253.

A nombre de Ángel Ernesto Fernández Molina.

Cuenta Abitab: 117 339.

