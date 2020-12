Read invitó a luchar “espalda con espalda” para revertir actual situación de COVID-19

El histórico dirigente de la Federación de Obreros de la Bebida (FOEB), Richard Read, se refirió una vez más a la situación de coronavirus en nuestro país, pero en este caso lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

En la pieza audiovisual, el sindicalista plantea que los números de coronavirus en estos momentos "preocupan a todos" y que es una pelea y una lucha por la salud y por el empleo. "Empleo que de otra manera generaría una segunda pandemia, que es la pobreza", aseguró Read.

En este sentido, afirmó que se tiene que luchar contra este "enemigo común" que nos "está haciendo estragos y que nos viene metiendo una goleada". "Nos quedan quince minutos, los 15 minutos finales, juntémonos todos. Es momento que los uruguayos saquemos la celeste para el afuera, pongámonos la celeste espalda con espalda, todos los uruguayos", propuso Read.

Con respecto a las diferencias de ideologías políticas, el sindicalista dijo que seguirán estando y que en algún momento se abordarán, pero que hoy se necesita de todos para "salirle al cruce a este virus que viene a hacer estragos con nosotros".

A continuación, el trabajador se refirió al presidente: "Señor presidente, usted, que es el presidente de todos nosotros, convoque a las organizaciones políticas, sociales, movimientos sindicales, cámaras empresariales, líderes religiosos. Deme la posibilidad como uruguayo de ver una gran foto de todos ustedes dando la imagen, el ejemplo y convocándonos a pelear esta gran batalla", aseguró.

"Hay que revertir estos números, nosotros tenemos experiencia en el ADN uruguayo de revertir. Se revirtió en el 50' en Maracaná, en el 80' con el plebiscito, ¿cómo no vamos a revertir ahora? Es espalda con espalda, es todos juntos contra este virus. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. ¿Nos queda mucho? Nos quedan 15 minutos. Estos quince minutos finales tenemos que poner todo lo mejor de sí en la cancha, espalda con espalda, los uruguayos sí que podemos", concluyó en el video.

Posteriormente acompañado del video, el sindicalista escribió que "no se va a resignar al virus" y que no va a dar por perdida esta batalla sin antes darla. "Voy a sumar con todos los uruguayos en esta pelea por la salud y el empleo y es 'espalda con espalda' todos juntos sin exclusiones. Y la vamos a ganar. Vecino/a de Twitter, ¿usted se suma a esta pelea?", escribió.

No me voy a resignar al Virus no doy x perdida esta batalla sin antes darla, voy a sumar con todos los uruguayos en esta pelea x la Salud y el Empleo y es “Espalda con Espalda” todos Juntos sin exclusiones. Y la vamos a ganar . Vecina/o del twiter Ud se Suma a esta pelea? ALQLyE pic.twitter.com/L7PIUE1XUf