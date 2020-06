Read: Gobierno “plantea sustituir ronda de Consejo de Salarios por un acuerdo de cúpulas”

Locales

El histórico dirigente sindical de la bebida Richard Read criticó este martes al "período puente" que planteó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para establecer pautas de acuerdos salariales hasta junio de 2021.

"No es un acuerdo puente, están llamando a la octava ronda. Pretenden sustituir los Consejos de Salario por rama laboral. Un puente sería si los acuerdos vigentes al 30 de junio se prorrogan un año, en eso yo estaría de acuerdo. Están planteando sustituir la octava ronda de consejo de salarios por un acuerdo de cúpula", dijo Read.

Además, el sindicalista dijo que el Consejo Superior Tripartito (órgano al que convocó el MTSS) "no tiene potestades" para llevar adelante la negociación. "No puede el Pit Cnt resolver salarios por todos porque no es una central, es una convención, como dicen los estatutos", señaló.

Read explicó que no se puede "medir con la misma vara" a todos los sectores de actividad puesto que "hay gremios que están muy mal y hay otros sectores que han tenido crecimiento, como el supermercadismo, y cada gremio debería evaluarlo".

"Que mejor que el empresario y el sindicato del sector para saber dónde le aprieta el zapato. Estamos en inmejorables condiciones para abrir los Consejos de Salarios. No está bien tirar una línea horizontal donde se plantee una rebaja salarial ya decretada", dijo el dirigente sindical, y agregó que con esta pauta se "estaría tirando por la borda 15 años de negociación colectiva".

Consultado sobre la respuesta económica del gobierno ante la emergencia sanitaria y social por la pandemia del coronavirus, Read sostuvo que "debería haber un apoyo económico mayor". "Principalmente porque hay 400.000 personas que si no se les da de comer todos los días no comen. El coronavirus desnuda una sociedad que estaba muy maquillada. En dos o tres meses nos muestra que hay una sociedad realmente fragmentada. Y la brecha educativa cada vez es peor".

A los palos con Molina

Este lunes El País publicó una entrevista con el presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina. Consultado sobre la imagen de los sindicalistas y la recordada frase de Read "no quiero atorrantes en un sindicato, quiero laburantes", Molina cargó contra el sindicalista de la bebida.

"Read hace años que no está en la dirección de la central. No está ni siquiera en la dirección de su sindicato. Y últimamente está haciendo un lobby por todos los medios de comunicación hablando del movimiento sindical sin estar en el movimiento. Me parece una falta de respeto", respondió el sindicalista de Antel.

Consultado sobre esta respuesta, Read dijo que "debe haber habido un error de tipeo de la entrevista porque es muy desacertada la respuesta y no responde a la pregunta del periodista".

"Además soy presidente del sindicato cervecero, integró la dirección de la Federación y tengo un cargo en los temas sociales. No es con descalificativos que se construye", dijo Read, que agregó que los sindicatos deberían "mirar para adentro con autocrítica y ver porque la credibilidad del movimiento sindical está en caída libre".

"La pérdida de independencia en los últimos año con el Frente Amplio, el mirar a Venezuela como una panacea, donde realmente es cuasi una dictadura. Mirar a Nicaragua con cariño, donde matan a la gente en la calle por manifestarse. Quizá esa sea las cosas que hagan que la sociedad nos mira de reojo", finalizó.