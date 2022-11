Reacciones dentro del oficialismo ante las nuevas revelaciones en el caso Astesiano

Política

Legisladores y jerarcas oficialistas se manifestaron en estas últimas horas respecto al caso de falsificación de pasaportes en el que está involucrado el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

Entre otras cosas, se habló sobre los numerosos chats almacenados en el teléfono del ex jefe de seguridad, entre ellos, los que mantuvo con un militar retirado, en los que este le pedía información sobre los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera.

En este sentido, el senador nacionalista Jorge Gandini, se solidarizó con sus homólogos “por ser objeto de hechos repudiables, que no pueden ocurrir en democracia”. Y agregó que está “de acuerdo con investigar y llegar hasta el hueso, y con acciones parlamentarias en defensa de los fueros”.

En la misma línea y tras declarar este martes en Fiscalía como testigo por el caso Astesiano, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que “si se confirmaran lo que dicen estos chats que aparecieron en la prensa estaría mal usando eventuales influencias que tendría. Tiene que venir todo el peso de la ley”.

Por su parte, su correligionaria Graciela Bianchi, subió un video a su cuenta de Twitter en el que manifestó su intención de “transmitir un sentimiento” por parte de los ciudadanos que conforman “la izquierda democrática en este país”, grupo en el que se incluyó.

“Hoy no estamos en manos de una izquierda democrática, estamos en manos de una izquierda, de ultraizquierda, liderada por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y por el Partido Comunista. Miren a Chile; el Uruguay no va a ser Chile”, añadió.

A su vez, dijo que el objetivo del FA en este momento es “desestabilizar el país”. “Obviamente que nosotros tenemos el problema de lo que pasó con Astesiano, vuelvo a insistir: un perejil, custodio del presidente”, reconoció.

No obstante, llamó a la población a reflexionar y “si no sabe, que sepa, que este nuevo Código del Proceso Penal, que no en vano vino de las manos de la ultraizquierda radical, permite que se conozca, publique —por supuesto por operadores que tienen forma de periodistas o aparentemente son periodistas— declaraciones de indagados que tienen el derecho a mentir a los efectos de defenderse, declaraciones de testigos, chats, que no se sabe exactamente de quién son, de dónde vienen, porque recién se está en proceso de investigación y se da como algo seguro”.

Asimismo, sentenció con efusividad: “Acá nadie va a quedar impune. Y las operaciones con las que viven y se alimentan estos personajes, que hoy día, desgraciadamente, muchos de ellos incluso los tenemos en el Parlamento, van a ser desmitificados por dos cosas: primero por la verdad, que es la realidad y, en segundo lugar, porque si hay algún responsable, va a ser condenado por la Justicia, como corresponde, más allá de que esas mismas personas defienden a regímenes dictatoriales, donde no hay libertad ni hay justicia”.

En esta línea se manifestó el diputado colorado Gustavo Zubía. “El FA pone primera, como con la LUC [Ley de Urgente Consideración] y no le interesa que quedaran al descubierto todas las mentiras que dijeron (gatillo fácil, desalojo exprés, etcétera). Pegan y multiplican por 10 los efectos. La Diaria publica en el día indicios que no son prueba y el PE [Poder Ejecutivo] no tranca… no tranca”, expresó en su perfil de Twitter.

Por otro lado, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12, aseguró que “Astesiano no es el Gobierno, no es el Partido Nacional” y afirmó: “A mí me gusta dar la cara”.

“Todos los Gobiernos tienen gente confundida. Confundido es el que hace un abuso del lugar en donde está desempeñando una tarea, gente confundida. Malandra, chanta, delincuente, lo importante acá es combatirlo”, opinó.

Asimismo, se refirió a los chats divulgados y valoró: “A mí me han llegado recortes de los chats de cualquier cosa. Ustedes lo saben, lo saben los periodistas, la prensa de izquierda […] ¿A vos te parece que la vida privada del presidente de la República tiene que andar en esos chusmeríos que andan dando vuelta por la Ciudad Vieja? A mí me parece que no”.

“La agenda ‘Astesianocéntrica’ nos tiene re podridos a todos”, confesó.

Sobre el pedido de Presidencia de no acceder a los chats entre Astesiano y Lacalle Pou, Da Silva preguntó a los periodistas del programa: “¿A vos te gustaría que sepan los líos que vos podés llegar a tener con tu pareja, con tus hijos?”.

“Estamos frente a un periodismo militante que no tiene el menor reparo en decir cualquier cosa”, sentenció.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Felipe Paullier, se refirió al caso del excustodio en su cuenta de Twitter e instó a “cuidar a institucionalidad”. “Ni una sola persona del Gobierno defendió a Astesiano. Después de una investigación secreta, la Policía lo detuvo y está preso en la cárcel. La fiscal del caso está trabajando con total libertad. Dejen de querer mezclar las cosas. Cuidemos la institucionalidad que tenemos”, escribió.

Las palabras del jerarca fueron retuiteadas por Bianchi.

En la misma red, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), escribió un hilo en el que reivindica el accionar del Gobierno, del presidente, del MI y de la fiscal frente a esta situación y señala que “nadie” del oficialismo defendió a “esta persona [Astesiano]”.

“Está presa en una cárcel común. Está todo a disposición de la Justicia todos los días. ¿Cuándo se van a dar cuenta que somos distintos? Tenemos un Gobierno que da la cara”, agregó y solicitó: “Dejemos a la fiscal trabajar en paz”.

“Todos los que han violado la ley que vayan presos. Pero no hagamos de esto una novela de tuits diarios. Bajemos los agravios que hay un gobierno electo por una mayoría y que está haciendo un excelente gobierno. Han traído estrategias del otro lado del charco y acá no andan”, finalizó.

