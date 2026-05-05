Rayos y centellas: los videos de la tormenta que ya llegó y azotó al litoral del país
Localidades como Fray Bentos, Constitución, Young y otras vieron varios relámpagos y lluvia copiosa en la tarde de este martes.
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05.05.2026 21:03
Montevideo Portal
El litoral oeste del país fue azotado por fuertes tormentas en la tarde de este martes 5 de mayo, en el marco de la llegada de un ciclón extratropical al país.
Tal como informáramos, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por este fenómeno. Desde las 17:30, el organismo emitió una alerta amarilla, que luego amplió a naranja, para varias localidades sobre el río Uruguay.
Así, comenzaron a circular varios videos en redes sociales sobre cómo las tormentas golpearon distintos puntos del país.
Desde la cuenta de X del usuario Matías Clima Meteo, que se dedica a seguir tormentas en tiempo real, se difundieron varios clips. El primero de ellos fue en Constitución, Salto, donde se observaron las nubes grises a la distancia.
Poco después, en Fray Bentos, Río Negro, ya se podía apreciar la tormenta en todo su esplendor: fuerte lluvia, acompañada de truenos y relámpagos incesantes.
En San Javier, también en el departamento de Río Negro, un usuario captó un espectáculo de rayos en el cielo oscuro. Se pueden observar decenas de destellos en tan solo unos segundos. Lo mismo ocurrió en Young. En Tres Quintas, en el mismo departamento, cayó granizo “de varios tamaños”.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) emitió un comunicado con algunas recomendaciones sobre cómo afrontar el fenómeno.
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