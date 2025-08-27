Contenido creado por Gerardo Carrasco
Raro: policía denunció el robo de su coche, pero lo hallaron junto al “lugar del crimen”

Ocurrió en Rivera. Se determinó que se trató de una mera desinteligencia del denunciante.

Un policía riverense fue protagonista ayer de un curioso episodio, destinado a engrosar el anecdotario fronterizo

Según informó el comunicador local Pedro Olivera, el uniformado dijo que había estacionado su coche en la esquina de Joaquín Suárez y Monseñor Vera, en ocasión de concurrir a una audiencia.

Horas más tarde, y al cabo de esa instancia judicial, el oficial fue a buscar su vehículo y no lo encontró, razón por la que radicó denuncia.

Se iniciaron entonces tareas de búsqueda que permitieron localizar el auto, en perfecto estado, a una cuadra del lugar reportado por su dueño.

De acuerdo con el citado informe, el caso se cerró debido a que se confirmó que jamás hubo robo y lo que sucedió fue que el policía olvidó el lugar donde había estacionado.