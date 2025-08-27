Raro: policía denunció el robo de su coche, pero lo hallaron junto al “lugar del crimen”

Un policía riverense fue protagonista ayer de un curioso episodio, destinado a engrosar el anecdotario fronterizo
Según informó el comunicador local Pedro Olivera, el uniformado dijo que había estacionado su coche en la esquina de Joaquín Suárez y Monseñor Vera, en ocasión de concurrir a una audiencia.
Horas más tarde, y al cabo de esa instancia judicial, el oficial fue a buscar su vehículo y no lo encontró, razón por la que radicó denuncia.
Se iniciaron entonces tareas de búsqueda que permitieron localizar el auto, en perfecto estado, a una cuadra del lugar reportado por su dueño.
De acuerdo con el citado informe, el caso se cerró debido a que se confirmó que jamás hubo robo y lo que sucedió fue que el policía olvidó el lugar donde había estacionado.
