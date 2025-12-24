Policiales

Rapiñaron un local de cobranza en Punta Carretas: amenazaron y rociaron con nafta

Dos hombres rapiñaron un Abitab ubicado en Punta Carretas en la noche del pasado martes 23 de diciembre, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades policiales, el hecho ocurrió en la noche del pasado martes. Los oficiales acudieron al local de cobranzas ubicado en 21 de Setiembre y Tomás Diago. Al llegar, se entrevistaron con la encargada del local, quien manifestó que ingresaron dos hombres “con ropas oscuras y pasamontañas” luego de forzar la puerta principal.

En el mostrador se encontraba una empleada, quien fue “amenazada con un arma de fuego” y le “rociaron con nafta el mostrador”.

La mujer entró “en estado de pánico” y abrió la puerta de acceso al sector interno del local, lo que permitió que los delincuentes se apoderaran de “varios objetos”. Después de esto, se fueron.

Según la información de la Policía, se robaron una mochila negra con “varios documentos”, unos $ 2.000 y dinero de la empresa, aunque el monto específico no fue valuado.

Los autores del crimen no dispararon en ningún momento y no hubo personas lesionadas, destaca el comunicado difundido por el Ministerio del Interior.

El Centro de Comando Unificado logró observar a los dos hombres darse a la fuga a las 21:02 por 21 de Setiembre. Se subieron a un vehículo blanco “en las inmediaciones de la calle Roque Graseras”, señala el texto. En el Abitab se incautó un cargador de pistola.

Fue notificada la fiscal de Flagrancia de 13º turno, Lucía Nogueira.

