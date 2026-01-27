Policiales

Rapiñaron local de shopping en Montevideo: un guardia retuvo a un hombre con antecedentes

Tres delincuentes ingresaron a Montevideo Shopping el pasado miércoles 26 de enero, donde en horas de la noche rapiñaron artículos de un local de tecnología.

Un guardia de seguridad logró retener a uno de ellos; se trata de un hombre de 27 años con antecedentes penales. El hombre declaró a la Policía que intentó impedir el robo, pero uno de los delincuentes lo apuntó con un arma de fuego y se retiró del lugar.

Testigos manifestaron que otro de los hombres se dio a la fuga por la calle Luis Alberto de Herrera hacia 26 de marzo; la Policía realizó recorridas, pero no logró encontrarlo.

Los delincuentes dañaron la vidriera. En el local, se incautaron un arma de fuego tipo pistola (réplica); un casco negro marga LS2, y una mochila color violeta, informó la Jefatura de Montevideo.

La Policía Científica y personal de investigaciones llevan adelante una investigación sobre el crimen. Videos de cámaras de seguridad muestran en el momento en el que dos motos se dan a la fuga por Luis Alberto Herrera hacia Ellauri.

Desde Montevideo Shopping aclararon que “no hubo heridos de ningún tipo y las pérdidas fueron únicamente materiales”. El centro comercial destacó la “rápida actuación de la seguridad”.