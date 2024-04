Rapiñaron en Casabó a un médico de una emergencia móvil: le dispararon y chofer intercedió

Policiales

Un médico que salía de atender en una casa de Casabó fue disparado este viernes, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El delincuente disparó a quemarropa en lo que fue un intento de rapiña, según consignó el mencionado medio.

“Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas. [El delincuente] le dispara al médico y el chofer, en el afán de cubrir al médico, también es embestido por el motoquero con un arma, que después al huir le dispara al auto”, relató a Subrayado el presidente de los funcionarios no médicos de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), Roberto Vázquez.

Indicó que al chofer de la unidad de emergencia le robaron el celular y “alguna cosa más del auto”.

Él afirmó que “estos hechos” tienen que “poner en alerta”. “Nos preocupan este tipo de situaciones porque estos mismos equipos son los que atienden a todos, sin ningún tipo de discriminación, entonces estamos atentando contra la salud de cualquier vecino”.

“No hay códigos. Antes vos entrabas en barrios críticos y no había problema. El equipo asistencial era bien atendido, bien recibido, hoy por hoy no. Los códigos ya no corren”, enfatizó Vázquez.

