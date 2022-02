Rapiñaron en Brazo Oriental al vicepresidente del PIT- CNT, Joselo López

Policiales

“Bueno, hoy me tocó vivir un momento complicado, en la puerta de mi casa sufrí una rapiña y se me llevaron la camioneta. La verdad me pegué un gran cagazo, pero por suerte no me pasó nada más que el susto y quedarme a pata”, escribió el vicepresidente del PIT-CNT en su cuenta de Facebook.

López aclaró que hace pública la noticia “no para victimizarme, porque sé que a mucha gente le pasan cosas como estas o parecidas, pero lo hago para agradecer a los vecinos que me auxiliaron y de inmediato se pusieron a la orden y llamaron a la Policía”.

“Quiero reconocer la celeridad con que llego el móvil policial, agradecer a autoridades del Ministerio del Interior que se preocuparon por lo sucedido, y al personal de Zona III e Investigaciones, que nos llevaron para tomar la denuncia y después nos volvieron a traer”, escribió.

Según supo Montevideo Portal, el dirigente sindical fue abordado cuando salía de su casa, en la noche de este miércoles.

“Sacó la camioneta y cuando se bajó a cerrar la cochera, un auto llegó al lugar. Se bajaron dos y le dijeron que entrara porque si no lo quemaban”, dijo una fuente de la investigación.

El atraco tuvo lugar en las inmediaciones de San Martín y Fomento, en la zona de Brazo Oriental.