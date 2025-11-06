Rapiñaron a la exministra Rando en Punta Carretas; le robaron un collar mientras caminaba

Montevideo Portal
Karina Rando, exministra de Salud Pública, fue rapiñada en la tarde del miércoles en Punta Carretas, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
El hecho ocurrió en las calles Gregorio Suárez y Luis de la Torre. Al llegar al lugar, efectivos entrevistaron a la exjerarca.
Rando aseguró que se encontraba caminando cuando un hombre la empujó contra una pared y le robó a la fuerza una cadena de oro que llevaba en el cuello.
De acuerdo con el medio citado, el objeto tiene un valor aproximado de US$ 1.500. El sospechoso salió corriendo y escapó.
La exministra no quiso hacer asistida y declinó realizar la denuncia correspondiente en el momento; dijo que lo haría más tarde en la seccional. Rando fue ministra de Salud desde 2023 hasta 2025, en sucesión de su par cabildante Daniel Salinas, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]