Rapiñaron a la exministra Rando en Punta Carretas; le robaron un collar mientras caminaba

Karina Rando, exministra de Salud Pública, fue rapiñada en la tarde del miércoles en Punta Carretas, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió en las calles Gregorio Suárez y Luis de la Torre. Al llegar al lugar, efectivos entrevistaron a la exjerarca.

Rando aseguró que se encontraba caminando cuando un hombre la empujó contra una pared y le robó a la fuerza una cadena de oro que llevaba en el cuello.

De acuerdo con el medio citado, el objeto tiene un valor aproximado de US$ 1.500. El sospechoso salió corriendo y escapó.

La exministra no quiso hacer asistida y declinó realizar la denuncia correspondiente en el momento; dijo que lo haría más tarde en la seccional. Rando fue ministra de Salud desde 2023 hasta 2025, en sucesión de su par cabildante Daniel Salinas, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

