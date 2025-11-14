Judiciales

Rapiña y puñaladas a la salida de un boliche: los delincuentes estarán un año en el Inisa

Montevideo Portal

La Justicia condenó a dos adolescentes por su participación en el ataque y rapiña a un grupo de jóvenes que salían de un boliche en la madrugada del 24 de octubre en el barrio Pocitos, en Montevideo.

Según consignó Telemundo (Canal 12), los agresores, de 16 y 17 años, deberán cumplir medidas socioeducativas privativas de libertad por doce meses en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El menor de 16 años fue declarado responsable de una infracción a la ley penal por un delito de rapiña especialmente agravada y un delito de lesiones personales agravadas; el de 17 años, lo fue por ser coautor de un delito de rapiña agravada.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal de Adolescentes de 2.º turno, Pablo Rivas, y del área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Policía de Montevideo.

Según se informó, uno de los condenados vivía en Malvín Norte y otro había escapado tras el ataque ayudado por su padre; ambos jóvenes fueron localizados y procesados en los últimos días.

El ataque ocurrió cuando tres estudiantes de Maldonado, de entre 20 y 21 años, habían ido a bailar a un boliche en Pocitos y, al retirarse, fueron interceptados en la intersección de Feliciano Rodríguez y 2 de Mayo.

Uno de ellos fue apuñalado en el brazo, recibió cerca de 100 puntos de sutura y sus amigos debieron esconderse para pedir ayuda.

Las tres víctimas salieron corriendo, pero uno de ellos fue interceptado y le hurtaron el celular, la tarjeta STM y la cédula y le pidieron dinero. “Le di todo, pero me apuñaló porque seguía pensando que tenía más plata”, añadió.

Tras notar que tenía mucha sangre, se sacó la remera y se hizo un torniquete hasta que una pareja llegó a ayudarlo. Finalmente, fue trasladado al Hospital de Clínicas. “Fueron como tres puñaladas y tuvieron que coser interna y externamente”, agregó.

