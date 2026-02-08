Policiales

Rapiña en el Prado: hirieron a un joven de 19 años y le robaron la moto

Un joven de 19 años fue herido de arma de fuego este domingo durante una rapiña ocurrida en el barrio Prado, en la intersección de Delmira Agustini y León Ribeiro, en Montevideo.

Según informóSubrayado, el joven se encontraba junto a un amigo cuando dos hombres se le acercaron y lo amenazaron con un arma de fuego para exigirle la entrega de su moto.

De acuerdo al relato de la víctima, se negó a entregar el vehículo y, en ese momento, uno de los delincuentes le efectuó un disparo en una pierna. Luego, ambos se retiraron del lugar llevándose la moto.

Tras el aviso al Centro de Comando Unificado, personal policial concurrió a la escena y trasladó al herido a un centro de salud, donde fue diagnosticado con herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho, con orificio de entrada y salida, y sin riesgo de vida.

Luego del asalto, la Policía logró ubicar el birrodado debido a que la moto contaba con sistema de rastreo. La señal permitió dirigir la búsqueda hacia una zona próxima a Silvestre Pérez Bravo y Faramiñán, donde finalmente el vehículo fue encontrado abandonado.

La investigación continúa en curso para identificar a los responsables del hecho.