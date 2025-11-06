Policiales

Rápida acción: policías salvaron a un hombre que improvisó una horca en parada de ómnibus

La rápida acción de dos agentes de Policía de Rivera logró salvar la vida de un hombre que intentaba autoeliminarse.

Según informara el comunicador local Pedro Olivera, el hecho ocurrió pasadas las 22.15 horas del miércoles en una parada de ómnibus situada sobre la avenida Presidente Giró, frente al cementerio Lagunón, en el oeste de la capital departamental.

Tras recibir una llamada por la línea 911, un patrullero se dirigió al lugar. Al arribar al sitio, los agentes encontraron al hombre colgado por el cuello de la estructura de la parada de ómnibus, y casi sin signos vitales.

Los uniformados bajaron de inmediato al hombre y luego, mientras uno conducía, el otro iba atrás con el hombre y le practicaba maniobras de reanimación. Así llegaron hasta el centro de salud más cercano, donde el hombre fue estabilizado por profesionales y sobrevivió.

El informe destaca que, de no haber sido por el veloz y acertado proceder de los agentes, el desenlace pudo haber sido trágico.