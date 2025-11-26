Ránking global de pasaportes: ¿cómo le fue a Uruguay, según una consultora?

Montevideo Portal
El pasaporte uruguayo ocupa el puesto 54 en el Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, que encabeza Suecia y en el que los países de la región de América Latina se encuentran entre los que más han escalado en la clasificación.
La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS) analiza 200 países y sus pasaportes basándose en tres pilares: movilidad, calidad de vida e inversión, explicó en un comunicado difundido este miércoles.
Así, dicha empresa sostiene que Uruguay, Chile y Costa Rica hicieron que el promedio de América Latina mejorara gracias a factores como la calidad de la gobernanza o inversiones en educación. Asimismo, estos países “se destacan en comparación con muchos de sus pares” ya que suelen obtener mejores resultados en estabilidad, estado de derecho y métricas educativas, continúa la publicación.
“Los estados más pequeños ofrecen historias más positivas: Uruguay y Costa Rica (58º) tienen un desempeño relativamente bueno gracias a la estabilidad y la fuerte inversión en educación y capital social”, detalla el comunicado publicado por GCS.
A nivel regional, Uruguay ocupa el cuarto lugar de la lista, detrás de Chile (47º en el ránking general), Brasil (50º) y Argentina (51º).
Suecia consigue la primera posición en el Índice Global de Pasaportes de GCS y el continente europeo acapara 9 de las 10 primeras posiciones en este 2025, mientras que Estados Unidos ratifica una caída histórica, pues ha descendido trece posiciones (del 1º al 14º) en los últimos cuatro años "asociada a la polarización política y marcos migratorios cada vez más restrictivos".
