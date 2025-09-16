Ramón Méndez premiado por organización ambiental que otorga US$ 4 millones para proyectos

Locales

La organización filantrópica global Climate Breakthrough, que brinda a determinados líderes “los recursos, el espacio y la confianza para asumir riesgos, romper con las convenciones y perseguir ambiciosos objetivos climáticos”, reconoció al físico uruguayo Ramón Méndez Galain por su destacada labor a nivel regional, junto a otros líderes de Brasil, Estados Unidos, Singapur, Chile, Reino Unido y Países Bajos.

En tal sentido, el Climate Breakthrough Award 2025 “apoya a líderes visionarios del cambio social para que desarrollen, lancen y escalen sus iniciativas más audaces de transformación política, económica y social a gran escala para abordar la crisis climática”.

Por eso, el uruguayo fue reconocido con un premio de US$ 4 millones en financiamiento flexible y plurianual para poder acompañar en su desarrollo profesional. En detalle, el premio se compone de US$ 3.5 millones en financiamiento directo y una suma adicional destinada a #servicios de apoyo, herramientas de aprendizaje y medición de impacto, así como acceso a redes globales de financiamiento y visibilidad estratégica”.

Según detalla en la página web de la organización, Méndez es “un líder visionario que ha demostrado que la transición energética global no solo es posible, sino también rentable”.

Méndez Galain fue secretario de Energía de Uruguay entre 2008 y 2015, y logró alcanzar un 98 % de energías renovables en el país. Con una inversión de US$ 6.000 millones de dólares, logró reducir un 40 % los costos de generación de electricidad y creó 50.000 empleos.

Tras abandonar el ámbito público, fundó Ivy, una organización que apoya a países de América Latina y el Caribe en sus transiciones climáticas y energéticas. Como Director Ejecutivo, asesoró a los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, Panamá y Honduras. Por otro lado, preside REN21, una red global de políticas sobre energías renovables.

