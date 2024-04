Raffo sobre el programa del FA en seguridad social: “No está del lado de los trabajadores”

Elecciones 2024

Laura Raffo criticó las propuestas del Frente Amplio (FA) en materia de seguridad social, luego de conocerse que, en una nueva versión de sus bases programáticas, actualizadas en las últimas semanas, el partido incluyó el tema de las AFAP, el planteo de apuntar a un sistema “no lucrativo” y la necesidad de que la jubilación sea a partir de los 60 años.



“Con las propuestas del Frente Amplio vemos grandes diferencias, y a mí me gustaría hablar de una en particular, que tiene que ver con todos ustedes. Porque todos ustedes acá trabajan, todos ustedes acá se sacrificaron durante años y vieron cómo en ese recibo de sueldo les descontaban un dinero que era para su jubilación. Nosotros estamos del lado de los trabajadores”, dijo la precandidata nacionalista en un acto en Soriano.



“Nosotros estamos del lado del ahorro de los trabajadores. El Frente Amplio entero pone en duda los ahorros de los trabajadores, todo el Frente Amplio. Porque Carolina Cosse firmó para derogar la reforma de la seguridad social. [Yamandú] Orsi dijo que comparte estar en contra de la reforma; no comparte la manera en que se trató, pero está en contra de la reforma. Y las bases programáticas del Frente Amplio dicen que no hay que generar ahorros lucrativos”, enumeró Raffo.

La dirigente de Sumar explicó que “lucrativos es que te rinda”, y añadió: “O sea, que yo puedo ahorrar toda mi vida, los uruguayos pueden ahorrar toda su vida con su trabajo, pero ¿no pueden generar intereses, no puede eso volverte a tu bolsillo con creces?”.

“¿De qué lado está el Frente Amplio? No está del lado de los trabajadores, no está del lado del ahorro de los trabajadores, no está del lado del futuro. Y por eso nos paramos en la vereda de enfrente, por eso queremos ganar la Presidencia, para representar a los trabajadores, para representar el futuro del país, para representar las oportunidades. Para representarlos a todos ustedes”, concluyó Raffo.