Raffo sobre caso Penadés: “Fui una de las personas más frías, y tuvo costos políticos”

La precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, afirmó durante una entrevista con Seré curioso (VTV) que tuvo un posicionamiento distante desde el inicio del caso que terminó con la imputación del exsenador Gustavo Penadés por abuso de menores, y señaló que su actitud le generó “costos políticos” y críticas internas en el Partido Nacional para que asumiera un rol en la defensa del exlegislador.

“Mi reflexión es la misma que dije cuando empezó la investigación por parte de Fiscalía. Dije: esto está en manos de la Justicia. Y no tuve mayor relación con Penadés a partir de ese momento. Me parecía que era importante, frente a un tema tan delicado y que podía implicar el sufrimiento de menores de edad, que Penadés diera un paso al costado. Hablé con él alguna vez más, a medida que se desarrollaba el caso, pero realmente en cuestiones políticas nada más tuvimos que hacer”, dijo Raffo en primer lugar, al ser consultada sobre su reflexión acerca de la imputación de Penadés.

Luego, señaló que desde su partido le criticaron “la frialdad” con la que actuó.

“En esto fui una de las personas quizás más frías, y tuvo mis costos políticos también haber sido fría con la situación. Pero me pareció que, ante una acusación así, lo que había que hacer era dejar en manos de la Justicia la actuación”, afirmó la referente del movimiento Sumar.

“La frialdad me la criticaron por no haber defendido a una persona que hace años estaba en el partido. La condena es absoluta y ya lo he dicho en reiteradas oportunidades. La frialdad que se me criticó en el comienzo fue cómo, como miembro del Partido Nacional, fui una persona que no defendió en ningún momento a este dirigente, y que dije que tenía que actuar la Justicia”, añadió durante su entrevista con Seré curioso.

Raffo consideró “muy importante” que los dirigentes políticos respeten “mucho” al Poder Judicial, y, que cuando hay acusaciones, la Justicia dirima.

La precandidata dijo que no tenía un “lazo de amistad” con Penadés, y que por eso no siente “decepción”. “Lo que siento es un profundo horror de que situaciones de ese tipo suceden en manos de una persona que se dedica a la política, que debería estar al servicio de la gente”.

Sobre su campaña, Raffo dijo que una de sus líneas de acción será promover “bajar el costo de vida para los uruguayos”, a través de la mayor competencia en determinados mercados y facilitar importaciones. Otros de los pilares de su campaña serán la enseñanza y el empleo.

