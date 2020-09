Raffo promete un “cambio radical” para quienes están “fuera de la justicia social”

Política

La candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, recorrió este martes el barrio Marconi y aseguró que hay vecinos que "no tienen tan siquiera los servicios básicos".

En diálogo con Canal 10 dijo que "de lo que más se quejan acá es que después de que termina la parte asfaltada de la calle comienza la realidad, y la realidad es un terraplén lleno de basura, casas con condiciones muy precarias, calles que no están asfaltadas, no hay vereda alguna, no hay un servicio de recolección de residuos, la iluminación no llega, se han hecho obras que han afectado el saneamiento".

"Los vecinos reclaman que más allá de intervenciones puntuales que puede haber habido, cuando te alejás la realidad es otra: niños que se han hecho test de plombemia que han resultado positivos... Nosotros tenemos un plan único y urgente para atender la realidad del Montevideo olvidado, ese plan pasa por el acceso a nuevos terrenos para una vivienda digna, la mejora de las policlínicas municipales extendiendo la atención en coordinación con ASSE", aseguró Raffo.

La candidata dijo que desea que "concejales y alcaldes sean protagonistas", ya que "hoy ese tercer nivel de gobierno no está siendo protagonista". "El tercer nivel de gobierno no está escuchando a los vecinos", afirmó y añadió que ella sí hablará "de manera directa con los alcaldes".

Raffo prometió cambios en "los recorridos, frecuencias y horarios de los ómnibus" y en "el diseño de nuevos sistemas de recolección de residuos".

"Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con estas personas que están viviendo fuera de la justicia social y por lo tanto me comprometo a realmente cambiar radicalmente esta situación, obviamente trabajando con el Ministerio de Vivienda, el Mides, con el Ministerio de Educación y Cultura y con ASSE", afirmó.

