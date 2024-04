Raffo por plebiscito: “Pit-Cnt, en lugar de defender a trabajadores, los estaría dañando”

Política

La precandidata presidencial por el Partido Nacional Laura Raffo se refirió este martes en rueda de prensa al plebiscito que impulsa el Pit-Cnt para implementar cambios en la seguridad social, en la Casa de los Lamas en el marco de la conmemoración de los 60 años del Movimiento Nacional de Rocha.

En su argumentación comenzó defendiendo la reforma de la seguridad social llevada adelante por el actual gobierno en 2023.

“Lo que garantiza la reforma de la seguridad social es que los trabajadores que todos los meses ven en sus recibos de sueldo los descuentos que se les hacen para bancar su jubilación, y son ahorros que generan todos los meses, deben tener el derecho a cobrar esos ahorros con intereses cuando llega la edad de retirarse”, expresó en referencia a las AFAP, que en el plebiscito se propone dejar sin funcionamiento.

A continuación, consideró que lo que propone el plebiscito “es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Porque no se sabe qué va a pasar con esos ahorros, no los van a recibir, no sabe cómo se van a repartir. Y, por lo tanto, daña al trabajador”.

“El Pit-Cnt en lugar de defender a los trabajadores los estaría dañando”, sentenció.

